Avec trois penaltys, Sassuolo et Naples se neutralisent

Consigli - Müldür (Toljan, 74e) - Marlon, Ferrari, Rogério - Lopez (Raspadori, 84e), Locatelli - Berardi (Obiang, 84e), Defrel (Traore, 78e), Duricic (Haraslin, 85e)- Caputo. Entraîneur : Roberto De Zerbi.



Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimović, Hysaj - Fabian Ruiz, Demme (Bakayoko, 73e) - Politano, Zielinskli (Manolas, 84e), Insigne - Mertens (Elmas, 66e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Retour en disgrâce.Privé de sa charnière centrale Koulibaly-Manolas au coup d’envoi, le Napoli a souffert à Sassuolo, mais avait le match en main jusque la 93minute. Qui aurait cru que, pour son retour, c’est le défenseur grec qui allait concéder le troisième penalty de la soirée après son entrée en jeu, le second pour Sassuolo, et surtout celui de l’égalisation finale au bout du temps additionnel ? C’est pourtant bien ce qui a conclu cette rencontre complètement folle. Et Caputo, plusieurs fois dangereux jusque-là, ne s’est pas fait prier pour transformer et offrir un nul inespéré à Sassuolo. Frustrant pour le Napoli, qui pensait avoir fait le plus dur en prenant tardivement l’avantage grâce à ... un autre penalty d’InsigneUn dénouement fou, à l’image de cette drôle de rencontre et notamment d’un premier acte paradoxal. Insipides, les 45 premières minutes ont bizarrement accouché de trois buts. De quatre même, si l’on compte le bijou d’Insigne cruellement refusé pour un infime hors jeu du talon (21). Dur pour le Napoli, et encore plus lorsque dix minutes plus tard, Maksimović a prolongé contre-son-camp un coup franc de Berardi. Le premier ascenseur émotionnel de la soirée, avant que cela ne parte dans tous les sens : Zielenski a d’abord égalisé d’une superbe enroulée, avant que Sassuolo ne reprenne vite les devants par un penalty (déjà) de Berardi. En seconde période, Sassuolo a ensuite eu le malheur de toucher deux fois les montants, juste avant l’égalisation du Napoli signée Di Lorenzo sur un caviar d’Insigne. Et ce avant les deux penaltys tardifs, qui finalement frustrent tout le monde.Encore un super épisode de Serie A.