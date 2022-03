Auxerre manque le coche à domicile face au leader toulousain

AJ Auxerre (4-1-4-1) : Léon - Bernard, Jubal, Pellenard, Arcus (Coeff, 76e) - Touré - Autret (Sinayoko, 59e), Trouillet (Ndom, 83e), Perrin (Dugimont, 58e), Hein - Charbonnier. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Toulouse FC (4-3-3) : Dupé - Sylla (Diakité, 66e), Nicolaisen, Roualt, Desler - van den Boomen, Spierings, Genreau (Diarra, 70e) - Ngoumou, Healey (Ratao, 67e), Onaiwu. Entraîneur : Philippe Montanier.

Scotch double face.Dans une rencontre au sommet, l'AJA, troisième, avait la possibilité de revenir à trois longueurs de son adversaire du jour, Toulouse, solide leader de Ligue 2. Au terme d'un match riche en émotions, l'opération est manquée pour les hommes de Jean-Marc Furlan, de nouveau défaits (1-2) par les Occitans, mais, heureusement pour eux, pas avec la même violence qu'au match aller (6-0).D'entrée de jeu, le TFC domine son sujet dans un Abbé-Deschamps en fusion (près de 15 000 spectateurs), et l'AJA ne parvient pas à inquiéter la défense de Maxime Dupé. En confiance, Toulouse se voit offrir un penalty logique par MFrappart peu après la demi-heure de jeu à la suite d'une faute de Léon sur Spierings. Transformé sans mal par Branco van den Boomen. Le Néerlandais, désormais impliqué sur 30 buts cette saison, double la mise huit minutes plus tard face à des Auxerrois entre-temps réduits à dix à la suite d'un rouge direct écopé par le buteur ajaïste Gaëtan Charbonnier, coupable d'une faute d'énervement grossière sur le pauvre Spierings (décidément !) Une fois son sac vidé à la mi-temps , Quentin Bernard et ses partenaires affichent un tout autre visage, celui d'une équipe revancharde et besogneuse. Comme quoi, la pression, ça peut aussi se gérer convenablement. La preuve avec cette minasse à 30 mètres signée Rémy Dugimont qui permet aux locaux de croire au match nul à 20 minutes du terme. Ce sera hélas insuffisant. En dépit d'intéressantes percées offensives de Lassine Sinayoko et de l'infatigable Gauthier Hein, l'AJA manque les six victoires d'affilée et s'incline les armes à la main, tandis que Toulouse compte désormais huit points d'avance sur son dauphin du Paris FC, qui défiera Pau en début de soirée.Allez et maintenant, deux semaines au calme avant le sprint final !