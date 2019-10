Au Real, le Hazard n’existe pas

Débarqué au Real Madrid cet été pour la coquette somme de 100 millions d’euros, Eden Hazard tarde à s'épanouir sous ses nouvelles couleurs. Pire encore : le Belge semble devenir de plus en plus quelconque dans le schéma tactique instauré par Zinédine Zidane. Alors, faut-il vraiment s’inquiéter ?

Vázquez : « Hazard va devoir révéler sa personnalité »

Par Antoine Donnarieix

Propos de Martín Vázquez recueillis par AD

Au LOSC, la bonne nouvelle est arrivée le 20 septembre 2008 au Stadium Lille Métropole de Villeneuve d’Ascq contre l’AJ Auxerre. À Chelsea, c’était le 25 août 2012 lors de la réception de Newcastle à Stamford Bridge. Le constat est donc simple : que ce soit sous le maillot des Dogues ou des, Eden Hazard n’avait pas tardé à trouver le chemin des filets en Ligue 1 ou en Premier League. Mais depuis son arrivée en Espagne cet été, le nouveau numéro 7 du Real Madrid galère à ouvrir son compteur personnel. En quatre matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le protégé de Zinédine Zidane ne compte même pas de passe décisive à son actif. Mais que diable se passe-t-il chez la dynamite Hazard ?Pour mieux comprendre ce début de saison moribond du Belge, il faut se pencher sur sa pré-saison. Au milieu d’un Real très instable voire ridicule durant les matchs de préparation, la nouvelle recrue du Real avait inscrit le seul but de la rencontre face à Salzbourg en amical le 7 août (1-0). Après une progressive montée en puissance, Hazard pensait démarrer sa saison à Vigo sur les chapeaux de roue. Raté. Un jour avant d’entamer la saison de Liga à Vigo, le milieu offensif se blesse au muscle antérieur droit de la cuisse gauche et doit renoncer aux quatre premières semaines de compétition. Une vraie tuile dont il ressort un mois plus tard pour fouler enfin la pelouse du Santiago-Bernabéu en compétition officielle contre Levante. Trois jours plus tard, le voilà aligné contre le Paris Saint-Germain en C1. Mais dans un match à haute intensité, le constat est limpide : Hazard est en méforme.Depuis la déroute du Real au Parc des Princes, les Madrilènes se sont repris en main pour s’installer sur le trône de Liga après sept journées. De son côté, Hazard cherche à revenir dans le rythme du collectif, comme le montre sa prestation mi-figue mi-raisin du week-end dernier contre l’Atlético de Madrid (0-0). «, explique Martín Vázquez, ancien milieu de terrain du Real Madrid.» Si Hazard est parti d’Angleterre comme un roi, il redémarre de zéro son aventure dans la capitale espagnole.Hazard le sait : il est désormais attendu de pied ferme par des socios madrilènes plus impatients que jamais. «, tempère Vázquez.» En cela, l’impact d’un compatriote et ancien coéquipier comme Thibaut Courtois peut influer sur son intégration à Madrid, où rien n’est laissé au hasard.Membre de la mythiquedans les années 80, Martín Vázquez possède l’expérience pour aider Hazard dans sa réussite future au club. «» Bienvenue au Real, Eden.