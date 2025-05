Au fait, Son Heung-min est toujours un joueur de foot

Des milliers de personnes, criant à corps perdu dans les rues de Séoul. Qu’ils soient partisans de la droite ou militants féministes, tous n’ont pas manqué de se mobiliser depuis plusieurs mois, alors que la Corée du Sud se trouve en pleine crise politique. Yoon Suk-yeol, chef d’État depuis 2022, s’est vu destituer en avril dernier, pour avoir décrété la loi martiale, ce qui ressemblait fort à un auto-coup d’État. Antiféministe convaincu, le 17e Président de la république se démarquait par son ultralibéralisme, cherchant à faire passer la semaine de travail de 69 heures. Une réforme repoussée en bloc, la jeune génération ne souhaitant plus se tuer à la tâche comme pouvaient le faire leurs parents. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’une des idoles de cette jeunesse sud-coréenne demeure un produit de cette « culture du surmenage » aujourd’hui dépassée.

Cette culture du travail acharné, Son Heung-min l’a apprise depuis tout petit de par son père, ancien joueur professionnel. Bien souvent avec le sang, la sueur et les larmes. « Pour nous punir, il nous imposait quatre heures de jonglage. Après trois heures, je voyais trois ballons et le sol était rouge », racontait l’attaquant dans une interview au Guardian. Une éthique de travail d’ascète, entièrement consacrée au football, au point de recommander à son fils de ne pas se marier avant la fin de sa carrière. L’éducation de Son Woong-jun a cependant montré ses failles en fin d’année 2024, alors que lui et son autre fils ont été condamnés pour avoir frappé et insulté de jeunes joueurs de sa propre académie. Une preuve parmi tant d’autres pour montrer qu’il est devenu difficile de parler football pour l’attaquant des Spurs.

Bagarre, chantage et maladresse

La maxime de Son Heung-min a toujours été la même : football, football et football. Mais à Séoul comme à Londres, l’ailier a accumulé les frasques malgré lui, faisant oublier sa participation sur le terrain. La première date de février 2024, à la veille d’une demi-finale de Coupe d’Asie. À quelques heures d’affronter la Jordanie, une bagarre éclate entre le capitaine des Guerriers Taeguk et Lee Kang-in, autre leader de la sélection. Un gros scandale qui ne ternira pas la réputation de celui qui aura tout donné pour la patrie, mais poussera l’équipe vers une élimination piteuse, et le renvoi de Jürgen Klinsmann, déjà sur la sellette. Les affaires de mœurs, que les Coréens suivent avec autant de sérieux que les élections présidentielles, continuent de naître autour de lui. Souvent à son insu, comme l’arrestation de deux hommes et d’une femme il y a encore quelques jours, pour avoir tenté d’extorquer de l’argent au numéro 7 des Spurs. Une affaire de chantage comme il en existe beaucoup en Asie, où la femme aurait fait croire qu’elle était enceinte de lui.

Même outre-Manche, celui arrivé dans la capitale il y a de cela dix ans joue de malchance. Sous la houlette d’Ange Postecoglou, le leader offensif continue de se comporter comme tel, avec un exercice 2023-2024 flamboyant, repositionné en pointe pendant un temps. Malgré quelques pépins physiques, le Sud-Coréen assure, offrant la percussion et le danger qu’il a toujours apporté. Pourtant, Son continue de faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Que ce soit pour les propos très maladroits de son propre coéquipier Rodrigo Bentancur, l’Uruguayen ayant répondu à un journaliste souhaitant gratter un maillot : « On peut vous donner le maillot de n’importe quel cousin de Sonny, ils se ressemblent tous plus ou moins ! » Michel Leeb n’en serait pas peu fier. Contrairement aux supporters de Tottenham, un soir de mai 2024, où le capitaine avait manqué un face-à-face décisif face à Stefan Ortega, gardien de Manchester City. Quelques minutes plus tard, Erling Haaland ne manquera pas de tuer le match pour offrir le titre aux Citizens (2-0), tandis que Tottenham ratait la Ligue des champions à deux points.

Tout près des « Sonny days »

À 32 ans, Son se retrouve dans le brouillard. L’ailier a beau encore fouler la pelouse du Tottenham Stadium (sept buts et neuf passes décisives en Premier League cette saison), son rayonnement n’est plus celui qu’il pouvait avoir par le passé. Onzième au Ballon d’or 2022, autrefois considéré parmi les meilleurs joueurs du monde, beaucoup jugent que Son Heung-min n’est plus que l’ombre de lui-même. Plus souvent blessé, revenu sur le côté gauche, l’icône paye aussi la saison cauchemardesque des Spurs, forte d’une kyrielle d’absents et d’une dix-septième place en championnat. Une plaie, pour celui qui devra tôt ou tard céder sa place à des petits jeunes comme Wilson Odobert ou Mathys Tel.

Je peux marquer tous les buts que je souhaite, je ne peux pas être considéré comme une légende des Spurs si je ne ramène pas le moindre titre en dix ans. Son Heung-min, élitiste

Des grands soirs, le natif de Chuncheon sait qu’il ne lui en reste plus beaucoup. Après avoir été prolongé par Tottenham en début d’année, le quatrième meilleur buteur de l’histoire du club fera sûrement ses adieux à l’Angleterre l’année prochaine. Harry Kane est parti, Son est resté, et il sait ce qu’il doit faire pour entrer dans l’histoire. « Gagner un titre avec Tottenham, c’est ce que j’ai toujours voulu, expliquait-il à TNT il y a quelques jours. Je peux marquer tous les buts que je souhaite, je ne peux pas être considéré comme une légende des Spurs si je ne ramène pas le moindre titre en dix ans. Il manquerait toujours une pièce au puzzle. »

Dans quelques heures, Sonny aura une dernière chance de réaliser son rêve. Dans une bataille opposant le 16e au 17e de Premier League, San Mamés doit accueillir la finale de Ligue Europa entre Tottenham et Manchester United. S’il a déjà perdu une finale de Ligue des champions, cette rencontre prend une tout autre signification. Cette fois, le Sud-Coréen sera seul maître à bord après les blessures de James Maddison et Dejan Kulusevski, et il a une nouvelle chance de ramener un premier trophée au club depuis la Carling Cup 2008. Pour entrer dans la légende des Spurs et rappeler qu’il peut encore faire parler de lui par le terrain.

