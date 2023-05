Top 10 : les doigts d’honneur dans le foot

Le concours Eurovision de la chanson rassemble chaque année l’ensemble des pays membres de l’Union européenne à l’occasion d’une compétition musicale. Porte-drapeau tricolore à l’occasion de cette édition 2023, la chanteuse du nom de La Zarra ne s’est pas distinguée qu’avec sa voix. Après avoir appris le nombre de points donnés par le public, un doigt d’honneur aurait été mimé face caméra par l’interprète d’Évidemment. Un geste bien connu dans le monde du foot.

1- L’autosuicide

Une des images de cette saison de Ligue 1. En octobre dernier, l’AJ Auxerre et Jean-Marc Furlan, qui en était à l’époque toujours l’entraîneur, s’inclinent lors d’un déplacement à Clermont (2-1). Expulsé en fin de match pour des propos a priori non recevables envers l’arbitre, Furlan est chambré par le public clermontois et répond avec un majeur levé. Ce sera malheureusement son dernier match à la tête de l’AJA, puisqu’il est remercié deux jours plus tard à cause de ses mauvais résultats, mais aussi pour ce geste. Il racontera deux mois plus tard dans une interview pour So Foot avoir reçu un drôle de soutien de la part de jeunes Auxerrois qui l’applaudissaient et lui « faisaient des doigts d’honneur pour rigoler ».

Le doigt d’honneur de Jean-Marc Furlan au public de Clermont après son carton rouge 😭 pic.twitter.com/hu6RlrMmBT — Footballogue (@Footballogue) October 9, 2022

2- La guerre de Cent Ans aux temps modernes

Non, le second degré n’est pas une température. En septembre 2017, Dele Alli participe à un match de qualification pour le Mondial 2018 avec l’Angleterre contre la Slovaquie. Visiblement insatisfait de l’arbitrage de Clément Turpin, celui qui évolue à ce moment-là toujours à Tottenham vrille complètement avec ce geste obscène. Si l’arbitre français a le dos tourné, les images sont en revanche capturées par les caméras. Son sélectionneur Gareth Southgate expliquera en conférence de presse d’après-match que son joueur visait de manière amusante un partenaire, en la personne de Kyle Walker.

#ANGSLO : Quand Dele Alli adresse un doigt d'honneur… à Clément Turpin !pic.twitter.com/Is8Jz6W7TP — 𝐌𝐨𝐫𝐝𝐮 𝟐 𝐅𝐨𝐨𝐭 ⭐️⭐️ (@Mordu2Foot) September 4, 2017

3- La hache de guerre jamais enterrée

Communication assurément cordiale. La fin de l’aventure lyonnaise pour le Brésilien Marcelo peut clairement être illustrée par ces échanges de phalanges centrales entre les supporters et le défenseur à la suite du match de C1 de l’OL face à Leipzig (2-2) où Lyon obtient pourtant sa qualification pour les 8es de finale. À l’issue de cette rencontre, Marcelo aperçoit sur une banderole le dessin d’un âne accompagné du message « Marcelo dégage ». Un geste qui provoquera des échauffourées entre les joueurs et les ultras.

INCROYABLE scène à la fin de Lyon – Leipzig où une bagarre a éclaté entre les supporters lyonnais et certains joueurs lyonnais. Une banderole "Marcelo dégage" n'a pas plu à Depay qui est allé invectiver les supporters. Du grand n'importe quoi… pour fêter une qualif 😪#OLRBL pic.twitter.com/FVZLSqWnJj — La Minute Football (@minutefootball) December 10, 2019

4- Maradona, el loco de oro

El Pibe dans tous ses états. Lors de la Coupe du monde 2018, l’Argentine de Lionel Messi défie le Nigeria pour le dernier match de la phase de poules et a besoin d’une victoire pour accéder au tour suivant. C’est dans les derniers instants que l’Albiceleste décroche son ticket pour les 8es de finale avec un but de Marcos Rojo. Un but décisif fêté par Diego Maradona, victime d’un malaise à la mi-temps de cette rencontre et qui laisse alors exploser sa joie en… faisant le geste honorifique et en hurlant « putos ». Rassurez-vous, nos Bleus les vengeront en sortant les Ciel et Blanc (4-3) quelques jours plus tard.

5- Unai Emery(ra) bien qui rira le dernier.

Ceux-là n’ont pas fait le chemin pour rien. Passé par Arsenal entre 2018 et 2019, Unai Emery revient à Londres trois ans plus tard avec Villarreal pour une rencontre face à West Ham lors d’un amical en préambule de la saison 2022-2023. C’est pendant une séance d’autographes que des jeunes Anglais se moquent ouvertement de lui en lui rappelant son bilan peu glorieux sur le banc des Gunners. En guise de réponse ? Un bon gros doigt, tiens ! Allez, sans rancune.

6- La politesse dès le plus jeune âge

Tout simplement iconique. Si peu de personnes se souviennent de la finale de la Coupe UEFA 2002 remportée par le Feyenoord Rotterdam face au Borussia Dortmund (3-2), tout le monde a déjà vu cette image montrant un enfant supporter du club néerlandais maîtrisant déjà parfaitement l’art du doigt d’honneur. Cet enfant, Mikey Wilson, qui a aujourd’hui 26 ans, a été retrouvé en 2014 et n’avait pour notre plus grand plaisir rien perdu de sa passion pour le Feyenoord. En témoigne son tatouage « You’ll Never Walk Alone ».

7- Juninho ne répond plus

Pas assez discret, Juni. De retour au pays en 2011 après huit saisons à l’Olympique lyonnais et deux ans au Qatar, Juninho retrouve son club d’antan, Vasco De Gama, mais aussi le grand rival, Flamengo. C’est lors d’un match entre ces deux clubs que le génie brésilien, s’apprêtant à tirer un corner, glisse malicieusement ses mains dans le dos pour une double dose d’amour. Miam.

8- Garde-à-vous !

L’épopée européenne des Montpelliérains de Rémy Cabella et de Younès Belhanda est aussi celle de René Girard. Et lorsque son équipe se rend à Schalke pour disputer son deuxième match de Ligue des champions, le Gardois envoie un énorme doigt quand l’adversaire refuse d’envoyer la balle en touche, alors qu’un de ses joueurs se trouve au sol. La réaction est sans équivoque, et Girard se veut prévenant en conférence de presse : « Il y aura un match retour. » Le score du match retour ? 1-1, doigt au centre.

9- La réponse D

Cette Coupe du monde 2010 n’a vraiment rien laissé de positif en France. Après la défaite contre le Mexique (0-2), le constat d’échec est sans appel et les tensions n’en sont pas moins visibles. Au point que lorsque le journaliste de TF1, David Astorga, s’en va recueillir les réactions des joueurs de l’équipe de France après cette défaite, William Gallas envoie le voisin de son index réagir à sa place. Décidément, dans le bus ou en dehors, les Bleus ne voulaient pas répondre aux journalistes.

10- Le coup du chapeau

Une réputation de voyou et un doigt. En 2011-2012, Liverpool lance sa saison avec une victoire face à Arsenal à l’Emirates Stadium (2-0) où l’homme du match ne peut être que Raul Meireles. Pour trois raisons. Primo, le Portugais est à l’origine du premier but de son équipe en provoquant un CSC d’Aaron Ramsey. Secondo, il est l’auteur de la passe déc’ pour Luis Suarez qui inscrit le deuxième but des Reds. Tertio, il célèbre ce but en positionnant son médius à la verticale vers son coéquipier Lucas Leiva parce qu’Emmanuel Frimpong, adversaire de Liverpool expulsé juste avant, aurait fait le même geste avant de quitter la pelouse. Sacré Raul.

À Orléans, la dernière danse d'Aulas