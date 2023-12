Top 10 : couacs de tirages au sort

Le système des poules était incompréhensible, et le raté du tirage n’a pas aidé son cas. Pour la Copa América 2024, les pays de la CONCACAF (zone Amérique du Nord et centrale) participent à l’édition. La règle stipule qu’un groupe ne peut accueillir plus de deux équipes de la zone CONCACAF, ni plus de trois équipes d’Amérique du Sud. Mais pendant le tirage du chapeau 4, la Bolivie est envoyée dans la poule B, alors même qu’elle ne peut qu’aller dans la poule C. Le tirage continue, mais les organisateurs finissent par se rendre compte de leur erreur en tirant la dernière boule. S’ensuit un gros moment de flottement, durant lequel les écrans affichant les groupes ont été éteints, avant de se rallumer avec les bonnes compositions de groupes. Faire mine de faire les choses bien alors que la coupe est destinée à l’Argentine, c’est quand même culotté.