« C’est magnifique qu’un petit club de D4 suédoise puisse changer les règles du football »

Quand une simple blague sur les réseaux sociaux pousse à changer les règles du football. Petit club de quatrième division suédoise situé non loin de Malmö, le Torns IF a publié une vidéo montrant comment il était possible de contourner le hors-jeu par une simple passe lobée. Deux ans et de nombreuses péripéties plus tard, l’IFAB annonce des changements sur la loi 11 du football. Entretien avec Tim Nielsen, concepteur de la vidéo, dont la persévérance a permis à son équipe de s’inscrire dans l’histoire du jeu.

Qu’est-ce qui vous a amené à poster une vidéo sur les réseaux sociaux pour contourner le piège du hors-jeu ?

Au départ, nous nous contentions de consulter le règlement de l’IFAB (instance déterminant les règles du jeu, NDLR) dans le détail. Lorsque nous sommes arrivés à la règle du hors-jeu, il est écrit que « seul le premier point de contact avec la balle doit être pris en compte ». L’idée m’est venue en deux secondes, comme une évidence : le porteur de balle doit la garder en équilibre sur son pied, puis lancer d’une louche un joueur qui à ce moment peut se trouver derrière la ligne de défense. J’ai tout de suite pensé que cela pourrait donner lieu à une technique pour contourner cette règle du hors-jeu. En ce qui concerne le geste de la « Torn pass » (cette fameuse louche, NDLR), j’ai eu une inspiration : celle de Michael Laudrup pour Ebbe Sand, lors d’un Danemark-Nigeria à la Coupe du monde 1998. Bien entendu, nous avons exagéré le geste : le Danois n’était pas hors jeu sur cette action, mais cela permet de voir que ce genre de gestes peut arriver sur un terrain.

Quelques jours plus tard, vous envoyez un mail à l’IFAB qui, au départ, ne prend pas la situation au sérieux. L’objectif de tout ça était donc de corriger cette faille ?

Non, à l’origine, il s’agissait d’une vidéo pour les réseaux sociaux, juste pour rire, avec notre coach Rickard « Kalle » Ringhov dans le premier rôle. Puis elle a fini par exploser, être partagée au point de passer dans le Guardian et à la télévision nationale. C’est devenu plus sérieux lorsque je cherchais à clarifier cette histoire malgré tout, et qu’au fil des semaines, on se disait : « On peut changer les règles. » J’ai contacté la SvFF (Fédération suédoise de football, NDLR), qui a vite compris le problème, puis ça a été au tour de l’IFAB. Je pensais au départ qu’ils ne répondraient jamais, mais on a fini par avoir une très longue conversation. Cela leur a pris beaucoup de temps pour voir le problème. Je les ai recontactés des mois plus tard, et le problème était devenu évident en ce qui concerne les gardiens de but.

Dans quel sens ?

Lors de la dernière finale des Jeux olympiques entre la France et l’Espagne, le gardien espagnol fait une relance qui dépasse la ligne médiane, ce qui mène au cinquième but (Arnau Tenas pour Sergio Cabello, NDLR). Même si dans ce cas, l’attaquant espagnol était de toute manière en jeu, puisque dans sa moitié de terrain, ce qui est pris en compte pour juger le hors-jeu, c’est le moment où le gardien se saisit du ballon, pas quand il quitte sa main… C’est à ce moment qu’ils se sont rendu compte qu’il fallait faire un changement. Beaucoup de gardiens sont désormais capables de faire une longue relance à la main, l’exemple le plus parlant étant le gardien iranien (Alireza Beiranvand, NDLR) qui peut l’envoyer à plus de 70 mètres, et donc d’exploiter cette faille du règlement.

La Torn pass est-elle devenue la marque de fabrique du club lors de ses matchs ?

Pas du tout (rires), nous n’avons même jamais eu recours à ça durant un de nos matchs. Comme dit précédemment, c’était juste dans le but de rire sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a très peu d’opportunités de réussir ce geste dans un vrai match. Ce qui s’en rapproche le plus est un but de la Juventus lors d’un match contre la Roma, où Dusan Vlahović sert Adrien Rabiot en gardant un peu le ballon avant qu’il ne décolle du pied.

Et au bout d’un an de démarches, l’IFAB change officiellement la règle, mais seulement pour les gardiens de but.

Tout à fait ! Maintenant, c’est le dernier point de contact qui est pris en compte lorsque le gardien effectue une relance à la main. David Elleray (ancien arbitre de Premier League et directeur technique de l’IFAB, NDLR) m’a remercié pour ma « gentille persévérance » et les nombreuses discussions que nous avons eues autour du jeu. Malgré tout, je trouve cela très étrange qu’ils n’aient changé la règle que pour les gardiens de but. On m’a expliqué que sera pris en compte le premier point de contact au moment de la passe, car il s’agit du mouvement donnant une impulsion au ballon. Je pense que cela est dû au système de la VAR, fait pour qu’il puisse prendre en compte la première touche et non la possibilité d’avoir une « Torn pass ».

Qu’est-ce que cela fait d’être devenu un club qui a changé les règles du jeu ?

Cela fait beaucoup de bien, évidemment. C’est magnifique qu’un petit club de quatrième division puisse changer les règles du football. Le Torns IF est devenu de plus en plus reconnu en Suède, notamment sur X. Il arrive que des supporters viennent nous suivre à l’extérieur, ou que des groundhoppers passent une tête à Tornvallen, notre propre stade. On a même fini par avoir des supporters français, lorsqu’un YouTubeur du nom d’Arthur Ray avait commencé une série de vidéos avec notre club sur Football Manager. Nous avons fini par le contacter, multiplier les échanges, au point qu’il existe une version française de notre vidéo sur la « Torn pass », doublée par ses soins.

