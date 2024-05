Pour les 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce 20e épisode, direction l’Italie où, en 2013, nous attendait, pour la première et unique fois, Roberto Baggio.

Son talent aurait dû faire de lui l’un des trois ou quatre plus grands numéros 10 de l’histoire. Mais il y a eu les blessures, les jalousies, et un tir au but raté devant la Terre entière en finale de Coupe du monde 1994. Dix-neuf ans plus tard, alors que tout cela devrait être derrière lui depuis longtemps, Roberto Baggio continuait de porter sa croix lorsqu’il croisa la route de nos deux journalistes, Stéphane Régy et Lucas Duvernet-Coppola, dans un salon VIP d’Alitalia, à l’aéroport de Milan Malpensa. Cette rencontre avec un homme blessé, entre terre et ciel, accouchera d’un portrait ultime du divin codino, titré Neuf et demi, publié dans le 108e numéro de So Foot, entièrement dédié aux meilleurs numéros 10 de l’histoire du ballon.

Retrouvez l’épisode « Roberto Baggio : le 10 qui était 9 et demi » racontant les coulisses de l’article « Neuf et demi », paru en juillet 2013 dans le So Foot n°108 sur toutes les plateformes de stream audio.

