Suivez le multiplex de la dernière journée de Ligue 1

Le PSG en vacances, la course à la Ligue Europa, et surtout la bataille pour le maintien entre Auxerre et Nantes… venez suivre l’ultime journée de championnat avec nous !

Ajaccio 0-0 Marseille

Auxerre 0-1 Lens

Brest 0-1 Rennes

Lorient 1-0 Strasbourg

Monaco 0-0 Toulouse

Nantes 1-0 Angers

Nice 1-0 Lyon

PSG 1-0 Clermont

Reims 0-0 Montpellier

Troyes 0-0 Lille

21h21 : Pénalty pour Paris ! Seidu pousse Hakimi dans la surface !

21h20 : Oh Massengo !! Percée de l’Auxerrois, qui s’essaie du pointu et ça frôle le poteau !

21h19 : SERGIO RAMOOOOOS !! LE COUP DE CASQUE DE L’ESPAGNOL POUR OUVRIR LA MARQUE ! Il signe sa dernière à Paris !

21h18 : LA CLIM À AUXERRE !!!!! CLAUDE-MAURICE REFROIDIT L’ABBÉ DESCHAMPS ! Le Lensois s’est baladé dans la surface et ajuste tranquillement Radu du droit !

21h17 : Donc les Canaris passent devant les Auxerrois, qui butent sur Lens, et sortent provisoirement de la zone rouge.

21h15 : GANAGOOOOOOOOOOOOO !!! OH QU’IL EST IMPORTANT CELUI-LÀ ! Ludovic Blas déborde côté droit, dribble tout le monde et transmet à Ganago, qui conclut de près !

21h14 : Et donc Marseille affronte River Plate ?

21h12 : OH LE COUP FRANC DE BOURIGEAUUUUUD !! But aussi joli qu’important pour les Rennais, qui passent 4e et mettent la pression sur Lille et Monaco.

21h10 : FAIIIIIIIIIIVRE !! Lorient ouvre la marque contre Strasbourg grâce à une belle frappe enroulée du gauche dans un angle fermé, même si elle est détournée par un défenseur !

21h08 : But finalement refusé ! Rashani a touché le centre de la main !

21h07: CLERMOOOOONT OUVRE LE SCORE À PARIS !! Kyei passe devant Bitshiabu et conclut à bout portant !

21h06 : ET NON C’EST À NICE !! LES AIGLONS OUVRENT LE SCORE !! But gag de Boateng qui essaie de la remettre en retrait à Lopes mais il se trompe et envoie le ballon dans ses propres filets !

21h05 : Où verra-t-on le premier but ? Petite pièce sur Reims.

21h04 : Énorme occasion pour Lens à Auxerre mais Radu repousse et empêche un scenario catastrophe !

21h03 : C’est parti aussi à Nice et à Paris, donc on est bon !

21h00 : C’EST PARTIIIIIII QUASI PARTOUT !!

20h57 : Sinon, on peut encore voter pour le match le moins intéressant du soir. Vous êtes plutôt Ajaccio-Marseille, Lorient-Strasbourg, Nice-Lyon, PSG-Clermont ou Reims-Montpellier ?

20h54 : D’ailleurs, ça continue de bien chauffer à Ajaccio entre les supporters corses et marseillais. Dans la lignée des images de la veille.

20h52 : Concernant le maintien, les horribles Angevins ne devraient pas faciliter la tâche aux Nantais. « On va essayer de faire descendre Nantes avec nous », a notamment lâché Himad Abdelli il y a une dizaine de jours. Sympa.

20h50 : Il y a aussi la course pour les derniers billets européens avec cette lutte à trois pour deux places entre Lille (4e, 66 points, +21), Rennes (5e, 65 points, +29) et Monaco (6e, 65 points, +13).

20h48 : Bon les enjeux sont moins fous qu’hier lors du formidable multiplex de Ligue 2, mais il y a quand même de quoi vivre quelque chose de sympa. Déjà, la bataille pour le maintien alors qu’Auxerre compte deux points d’avance sur Nantes et reçoit Lens. De leur côté, les Canaris doivent absolument s’imposer à domicile contre Angers pour espérer se sauver.

20h45 : SALUUUUUUUUT LES MULTIPLIX !!! Ça va bien ? Normalement oui et non parce que les multiplex, c’est trop bien, mais c’est aussi la dernière journée de notre championnat favori malheureusement :’(

