Le maire d’Ajaccio réclame l’annulation d’ACA-OM, la préfecture opte pour une autre solution

Et si la Ligue 1 faisait mieux, ou pire, que la Ligue 2 ?

Alors que des incidents ont éclaté entre Ajacciens et Marseillais, faisant quatre blessés légers sur l’île de Beauté ce vendredi soir, le maire de la ville Stéphane Sbraggia espère désormais que la rencontre entre l’ACA et l’OM, prévue ce samedi soir, n’ait pas lieu. « Demain, il faut annuler le match », balançait-il au micro de France 3 ce vendredi. L’élu de 48 ans demande ensuite que les supporters marseillais attendus par bateau « ne puissent pas débarquer » afin d’éviter qu’ils « s’agrègent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre une ampleur, je le crains, incontrôlable. »

Incidents dans les rues d’Ajaccio: le maire de ⁦@VilledAjaccio⁩ Stéphane Sbraggia demande l’annulation de la rencontre ACA-OM de demain ⬇️⬇️⬇️#Ligue1 #ACAOM pic.twitter.com/NvBXT1GzmV — France 3 Corse (@FTViaStella) June 2, 2023

Une décision justifiée par le maire auprès de l’AFP : « Quand on a un trouble à l’ordre public effectif, d’atteinte à la sûreté des personnes et des biens, je pense que ces mesures-là ne sont pas disproportionnées. Il est encore temps de limiter la casse. » Ce samedi matin, la préfecture de Corse annonce toutefois avoir pris une autre mesure, interdisant « à toute personne se prévalant de qualité de supporter et arrivée par voie maritime ou aérienne, de se déplacer » à Ajaccio ou Grosseto-Prugna. En revanche, « un dispositif d’accueil est organisé » sur la plage du Ricanto, proche de l’aéroport. C’est vers cette zone que devraient être escortés les supporters marseillais.

Match @ACAjaccio @OM_Officiel Déplacement encadré des 200 supporters Marseillais vers l extérieur de la ville d @VilledAjaccio où ils seront sous notre contrôle Merci aux responsables de @OM_Officiel pour leur concours à l organisation de ces déplacements pic.twitter.com/hYIfFG6Lu3 — Police nationale 2A (@PoliceNat2A) June 3, 2023

Tout ça pour une partie qui compte pour du beurre.

