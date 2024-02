Suivez en direct la dernière journée du mercato

11h36 : Tiens tiens, ça s’agite au Portugal. On partirait sur une fin de cycle de Sérgio Conceição à Porto, et l’ancien entraîneur nantais serait pressenti pour aller à… Barcelone.

11h32 : Du renfort pour Clermont dans la course au maintien, avec l’arrivée du défenseur monégasque Chrislain Matsima jusqu’à la fin de la saison.

L’AS Monaco annonce le prêt au @ClermontFoot, jusqu’à la fin de la saison 2023-2024, de son jeune défenseur de 21 ans, Chrislain Matsima. Nous lui souhaitons pleine réussite 🤝 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 1, 2024

11h28 : À l’étranger, le joli coup de la matinée : Mahmoud Dahoud passe de Brighton à Stuttgart jusqu’à la fin de la saison en prêt. De quoi se faire voir en vue de l’Euro, peut-être, et tenter d’attraper la Ligue des champions.

Der #VfB Stuttgart verpflichtet Mahmoud #Dahoud. ✍⚪🔴 @modahoud8 Der 28-jährige Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis aus der englischen Premier League von Brighton & Hove Albion nach Stuttgart. Beim VfB Stuttgart unterschreibt der zweifache deutsche Nationalspieler einen… pic.twitter.com/tvdbJH1HMK — VfB Stuttgart (@VfB) February 1, 2024

11h20 : Tant qu’on est dans la supposition, le Real Madrid vient de publier un post pour le moins… énigmatique. Mbappé incoming ?

11h10 : Une petite rumeur venue d’outre-Manche : et si le Mou retournait à Manchester United ? Faites vos jeux !

EXCLUSIVE 🚨 Jose Mourinho is eyeing a sensational return to Man Utd @MikeKeegan_DM reveals that the former Reds boss thinks he has unfinished business at Old Trafford on ‘It's All Kicking Off!’ 🎙️ — Mail Sport (@MailSport) January 31, 2024

11h00 : Encore un rebondissement dans le dossier Assignon ! Le latéral droit va s’engager à Burnley, selon Foot Mercato. Clauss parti pour rester à l’OM ?

🚨🔴⚫️🇫🇷 #Ligue1 | ✈️ Lorenz Assignon va décoller de Paris dans la journée pour s'envoler en Angleterre et plus précisément à Burnley ✅️ L'arrière droit espérait l'OM mais la DNCG n'a pas pu valider le mouvement ❌️ Fin de la piste Galatasaray Plus d'infos à venir sur… pic.twitter.com/KZufljJDtm — Santi Aouna (@Santi_J_FM) February 1, 2024

10h50 : On est multitâche, on peut même vous envoyer de la rumeur mercato dans d’autres sports. Il semblerait que la planète F1 s’agite ce matin avec la possible arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari… Les spécialistes, on vous attend dans les commentaires.

'@LewisHamilton to @ScuderiaFerrari in 2025 stories are gathering momentum this morning, and from what I hear it looks like it's really happening. If confirmed it would leave Merc needing a driver, and SAI needing a drive… — Adam Cooper (@adamcooperF1) February 1, 2024

10h44 : Du sang neuf en Champagne : le Stade de Reims a un nouvel arrière gauche, il s’agit de Sergio Akieme, qui débarque d’Almeria. Pour les amateurs d’officialisation originale, c’est par ici.

Il semblerait que quelqu'un ait trouvé ̶c̶h̶a̶u̶s̶s̶u̶r̶e̶ chaussette à son pied… 👀 pic.twitter.com/1vuptFYxPY — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 1, 2024

10h35 : Des nouvelles d’un quart de finaliste de CAN ! Selon Fabrizio Romano, Serge Aurier va s’engager à Galatasaray, en recherche d’un latéral droit après le départ de Sacha Boey au Bayern. On sait que le club turc pistait aussi Jonathan Clauss et Lorenz Assignon, à voir si Gala abandonne ces pistes, du coup.

10h30 : Pas mal d’infos Ligue 1 en ce début de journée. On continue avec Montpellier : Modibo Sagnan, défenseur central, est arrivé en provenance d’Utrecht. Ce serait a priori pour compenser le départ de Maxime Estève vers Burnley, qui sera officialisé dans la journée.

✍️ 𝑴𝒐𝒅𝒊𝒃𝒐 𝑺𝒂𝒈𝒏𝒂𝒏 rejoint le MHSC 🧡 💬 « 𝑱𝒆 𝒗𝒂𝒊𝒔 𝒕𝒐𝒖𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒏𝒆𝒓 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒄𝒆 𝒄𝒍𝒖𝒃 𝒆𝒕 𝒔𝒆𝒔 𝒔𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓𝒔 » 📝 https://t.co/78LCQ74C8o pic.twitter.com/HhwhHpKGuQ — MHSC (@MontpellierHSC) February 1, 2024

10h23 : Ça devrait bouger aujourd’hui pour le FC Metz, qui cherche à se renforcer offensivement. Premier mouvement de la journée : fin du prêt d’Óscar Estupiñán, arrivé l’été dernier en provenance de Hull City. C’était bouché pour le Colombien en Moselle, encore plus avec le retour du roi Georges.

10h15 : DING DING DING ! Une nouvelle qui devrait ravir les Marseillais : c’est désormais officiel pour Vitinha, qui file donc en prêt au Genoa. C’est peut-être mieux pour tout le monde.

𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗩𝗶𝘁𝗶𝗻𝗵𝗮 👊 L’attaquant 🇵🇹 évoluera pour cette fin de saison du côté du @GenoaCFC, où il est prêté avec une option d’achat. pic.twitter.com/KBtJJG7PQt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2024

10h10 : Encore plus frais : ça vient de tomber chez nos amis de RMC et de L’Équipe, Monaco va se séparer de Myron Boadu jusqu’à la fin de la saison. Le Néerlandais va filer en prêt à Twente pour les six prochains mois, retour au pays donc.

10h07 : On commence la journée avec LA grosse info sortie hier soir. Remballez vos Jonathan Clauss, Orel Mangala, ou Saïd Benrahma… Je fais évidemment allusion à la signature de Stéphane Mbia à la Berrichonne ! Vous ne l’aviez pas vu venir celle-là, hein ?

10h00 : Salut les mercatix ! Ne vous attachez pas trop à cette boîte de biscottes qui vient de vous rendre de fiers services pour le petit-déjeuner, il reste encore 14 heures avant qu’un club anglais ne pose une offre mirobolante sur votre bureau pour vous l’arracher des mains.

