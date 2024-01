Mbia va s'engager avec la Berrichonne

« À fond pour danser le Mbia… »

Sans contrat depuis son départ de Tuzlaspor au printemps 2022, Stéphane Mbia, entre autres champion de France avec l’OM en 2010 et double vainqueur de la Ligue Europa avec Séville (2014, 2015), en a encore dans les cannes. La preuve : selon nos informations, le milieu camerounais de 37 ans va arriver jeudi matin à Châteauroux pour s’engager avec la Berrichonne, actuelle 16e de National 1, jusqu’à la fin de la saison (plus une en option) et s’offrir un dernier tour de piste.

Mbia va ainsi être la troisième recrue de l’hiver du club castelroussin, qui traverse une phase de transition turbulente et a vu la DNCG l’interdire de recrutement le 10 janvier dernier. Le nouveau président, Benjamin Gufflet, et le chargé du recrutement du club, Djebril Cornitte, ont donc dû batailler pour trouver de nouveaux bras sans dépenser le moindre centime, ce qu’ils ont d’abord fait en obtenant le prêt de Zakaria Bengueddoudj (Annecy) et l’arrivée d’Hervé Mombela, tous deux signés sous licence amateur. Ce serait aussi le cas pour Stéphane Mbia, dont le recrutement a été entièrement piloté par Gufflet, en lien avec Nouredine Elhaoussine, un partenaire de l’ancien international camerounais.

Petite stat pour bomber le torse en soirée : le joueur formé au Stade rennais, qui vient aussi pour faire profiter le club de l’Indre de son réseau de potentiels investisseurs et partenaires, mais également se projeter sur sa reconversion, va devenir le 15e joueur camerounais de l’histoire de la Berri. Indomptable.

