Julien Stephan ferme la porte aux départs d’Arnaud Kalimuendo et d’Adrien Truffert

Pas de départs à Rennes.

Après la victoire rennaise 2-0 face à l’OGC Nice ce samedi, Julien Stéphan s’est voulu rassurant sur le mercato, notamment dans le sens des départs. Arnaud Kalimuendo, dont le nom est évoqué en Bundesliga, et Adrien Truffert, suivi par l’Olympique de Marseille, devraient rester à Rennes selon l’entraîneur breton : « On a identifié nos besoins sur ce mercato, ce n’est pas pour avoir d’autres besoins en raison de départs. Adrien sera là, Arnaud sera là. » Et de poursuivre : « Arnaud fait partie du projet, il n’y a aucun sujet sur Arnaud. Il est là, il est performant, il marque des buts, il est récompensé pour sa générosité. Il est sur une bonne série, il est rennais et il restera rennais. »

Julien Stephan attend lui plutôt des arrivées, pour renforcer un milieu de terrain qui a perdu deux de ses cadres ce samedi : Fabian Rieder, touché au métatarse, et Enzo Le Fée, victime d’une blessure musculaire. « Ça va renforcer l’urgence, constate-t-il. La blessure de Fabian va nous obliger à accélérer, tout en faisant le bon choix, en respectant le timing… Mais il faut faire quelque chose. »

Surtout quand Matić, lui, se fait la malle tout seul.

