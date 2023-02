Suivez en direct la cérémonie d’ouverture du Mondial 2022

On y est ! L'ouverture de cette Coupe du monde au Qatar. Comme le veut la tradition, une cérémonie est organisée en lever de rideau du match inaugural de la compétition. Suivez la avec nous !

16h12 : Bon bah finito ! Je vous laisse ! On se retrouve dans une petite heure pour le vrai coup d’envoi de ce Mondial !

16h11 : Ah c’est fini ? Pas de Gims ?? Remboursez !!!

16h09 : OH PURÉE LE FEU D’ARTIFICE ! VITE QUE LA LFP INTERVIENNE !!

16h08 : « Je dis au monde entier, soyez les bienvenus à Doha ».

16h07 : C’est parti pour le discours de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani

16h06 : Pas très bon en autographe encore, le Al Thani.

16h05 : Ben voilà, c’était la Coupe du monde de beach-soccer qu’il fallait organiser ! Avec tout ce sable, c’était plus cohérent.

16h04 : MORGAN FREEMAN IS BACK !

16h03 : « Respect, oh yeah », ça c’est du refrain !!

16h02 : Place au premier concert de cette cérémonie, avec Jungkook, du groupe sud-coréen BTS.

16h01 : Malin de la part de Michelin d’avoir adapté sa mascotte au marché qatari !

15h59 : Soyez rassurez, le stade n’est pas vraiment perdu au milieu du désert, et jonché par une grande flamme. Quoique ça expliquerait que l’enceinte ne soit pas pleine.

15h56 : Place au medley des chants des précédentes éditions, accompagné des différentes mascottes. On dirait plutôt une célébration de la fin de la Coupe du monde, bizarrement.

15h55 : Alors que l’armée des Sith vient de faire son entrée.

15h55 : « Allez les Bleus ! », chante la chorale, qui reprend tous les chants des 32 sélections de ce Mondial.

15h54 : Jouer de ces grosses percussions, ça doit pas être pratique à déplacer tous les jours.

15h51 : Comme on peut le voir à la TV, nos journalistes sur place nous confirment que le stade est « très loin d’être rempli ».

15h50 : A-t-il pris plus d’argent que pour Lucy ?

15h48 : Le célèbre acteur américain est en train de dialoguer au milieu du terrain avec un jeune homme handicapé, qui n’a plus ses jambes.

15h47 : MORGAN FREEMAN ????

15h45 : L’action commence sur le terrain avec un spectacle vivant qui rend hommage au Qatar.

15h43 : Après les arrivées de l’émir Al Thani et de Gianni Infantino, la cérémonie est officellement lancée ! On débute avec une vidéo accompagnée d’une voix grave qui récite un texte un peu banal.

15h41 : Grégoire Margotton a souligné les difficultés de circulation aux abords du stade, et on peut corroborer. Les Qataris ont délaissé les bus mis en place pour venir avec leurs gros 4×4. Périphérique parisien.

15h40 : Comme on est généreux, revoici la performance historique de Gims au Stade de France, en amont de la finale de la Coupe de la Ligue 2016 :

15h36 : Et c’est le grand Marcel Desailly qui présente au public le trophée tant convoité.

15h30 : L’organisation a été assez mystérieuse quant aux animations, et surtout aux artistes qui vont se produire ce dimanche au stade Al-Bayt d’Al-Khor, au nord de Doha. Mais d’après ce qu’on peut lire, on aurait droit à Jungkook, chanteur du célèbre groupe de K-Pop BTS, à Lil Boy, un rappeur américain, et surtout le roi des shows d’avant-match : GIMS ! Cocorico !

15h30 : SALUUUUUUUT LES MONDIALIX !!! Alors ça y est ? C’est le jour-J ? La grand messe de juill… de novembre ? Forcément, qui dit premier match, dit cérémonie d’ouverture ! Vous êtes prêts ?