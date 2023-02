Rennes domine Toulouse

Buts : Bourigeaud (25e) et Kalimuendo (58e) pour le SRFC // Dallinga (55e) pour le TFC

Et de 17 matchs sans défaite pour Rennes.

Dans une partie ouverte, le Stade rennais s’est difficilement imposé contre Toulouse (2-1). Privé de son kop, toujours victime du huis clos partiel d’une tribune, Rennes a trouvé sur sa route une équipe toulousaine sans crainte et avec un bloc haut pour tenter de prendre le contrôle du match. Les premières opportunités ont cependant été bretonnes, et sur un nouveau mouvement collectif splendide, Bourigeaud, au départ et à la conclusion de la séquence, a ouvert le score d’un bel enroulé (1-0, 25e). Une huitième rencontre d’affilée en étant décisif pour le Ch’ti, qui a tout de même tremblé en voyant Dallinga, seul dans la surface, ne pas cadrer son coup de tête. Puis s’est arraché quelques cheveux blonds en constatant l’état de forme de Dupé, impeccable sur un tir puissant de Gouiri.

Le portier toulousain a d’ailleurs remis ça après la pause sur un pétard de Majer, impressionné au point d’aller le féliciter, alors que Mandanda a répondu avec une parade dantesque sur un coup de canon de Chaïbi, repoussé sur la barre par l’international français. Ce dernier n’a rien pu faire sur un corner mal renvoyé par sa défense, qui a profité au TFC et à Nicolaisen, trouvant dans la surface Dallinga, seul et précis pour égaliser (1-1, 55e). Mais les hommes de Genesio n’ont pas attendu longtemps pour repasser devant, Kalimuendo traînant tel un renard pour marquer dans le but vide après un nouvel arrêt de Dupé face à Terrier (2-1, 58e). Pas vernis (Keben et Aboukhal sortis sur blessure) et volontaires, les Toulousains ont tout essayé jusqu’au bout, Dupé montant même sur les deux derniers corners pour faire resurgir le vieux démon Ahamada au SRFC. En vain, le TFC a dû accepter de concéder une troisième défaite de rang pendant que Rennes enchaîne un dix-septième match sans perdre toutes compétitions confondues.

La trêve au chaud sur le podium, pour les Rennais.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Traoré, Wooh, Theate, Truffert – Bourigeaud, Ugochukwu (Doku, 80e), Majer (Xeka, 74e), Terrier – Gouiri, Kalimuendo (Tait, 74e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Keben (Diarra, 35e), Rouault, Nicolaisen, Sylla – Chaïbi, Spierings, Van den Boomen – Ratão (Onaiwu, 60e), Aboukhlal (Dejaegere, 46e), Dallinga (Birmancevic, 75e). Entraîneur : Philippe Montanier.