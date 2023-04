PSG-Lens : L’heure de parler football

Venu se présenter devant la presse pour une prise de parole particulièrement attendue, Christophe Galtier l’aura répété à plusieurs reprises : ce PSG-Lens est un « grand rendez-vous à préparer » pour sa bande. Avant d’assurer : « le temps que j’ai pris pour le préparer m’a permis d’évacuer tout ce qui était dit sur moi ». Au-delà des effets d’annonce et de la volonté du technicien francilien de parler d’autre chose que de l’affaire qui secoue le microcosme du ballon rond depuis plusieurs jours, l’intéressé n’a pas tort. En attendant que la justice, en qui Galette a assuré avoir « confiance », fasse sont travail et que la vérité ne finisse de monter les escaliers, profitons de ce que nous offre le terrain : un magnifique choc au sommet de la Ligue 1.

Jouez Messieurs

Loin de la tension maximale de son déplacement à Lyon un soir de mai 2002, ce court déplacement dans l’ouest de la capitale diffuserait presque un parfum de finale pour le RC Lens. Auteurs d’un sans-faute face à leurs concurrents pour la Ligue des champions, les Sang et Or débarquent au pied de la Tour Eiffel à la fois sûrs de leur fait et libérés de toute pression, forts de leurs 63 points, un record à ce stade d’une saison au milieu des corons. Leur meilleure recette. « C’est un tournant surtout si Paris l’emporte », concédait Franck Haise vendredi, interrogé sur l’importance de la partie dans la course au titre. Car oui, course au titre il y a cette saison en Ligue 1. « S’il existe des doutes, ils seront levés. Quant à nous, on maintient notre ligne droite pour aller chercher la meilleure place possible avec pour objectif de rester concentrés sur cette rencontre, puis de rivaliser contre chacun de nos prochains adversaires », déballait ensuite le technicien, qui s’apprête à affronter Monaco et Marseille dans les prochaines semaines.

C’est un groupe qui a des principes, la capacité de se dépasser et la volonté quel que soit l’adversaire d’essayer de mettre notre jeu en place. Il n’y a pas de recette. Franck Haise

Après avoir trop souvent vu le PSG rouler sur la Ligue 1 au fil de fins de saisons inintéressantes (en tout cas tout en haut de tableau), ce duel ne peut qu’être une bonne nouvelle. Y compris pour les Rouge et Bleu, apeurés par l’idée de s’ennuyer après leur énième sortie de route prématurée à Munich. Au point de voir naître une nouvelle rivalité entre les deux formations, alors que Lens a pris l’habitude de faire des misères au club de la capitale ces derniers temps (une seule défaite lors des cinq dernières confrontations) ? « Il n’y a pas de savoir-faire particulier. À chaque fois, c’est un groupe, qui a aussi fait de gros résultats contre des adversaires devant nous, qui a des principes, la capacité de se dépasser et la volonté quel que soit l’adversaire d’essayer de mettre notre jeu en place. Il n’y a pas de recette, lâchait encore Haise. On a fait une bonne semaine, est-ce lié au match contre le leader ? Peut-être. On n’a pas fait plus que d’habitude sur l’adversaire. »

Redresser la tête sur le terrain

Sous ses airs de ne pas y toucher, le club nordiste joue tout de même gros, ne serait-ce que parce qu’en cas de revers, sa deuxième place serait menacée dès dimanche. Et que dire du Paris Saint-Germain et de Christophe Galtier lui-même ? Annoncé sur la sellette après le revers contre Lyon, le technicien a vu le volet sportif de son aventure parisienne se revigorer quelque peu avec la victoire, aussi laborieuse fut-elle, à Nice. Et si son PSG s’offrait enfin une victoire probante en 2023 ? « Tout le monde attend ce rendez-vous. J’ai trouvé mes joueurs studieux et déterminés sur les séances que nous avons pu mettre en place cette semaine », affirmait l’intéressé face aux rares questions portant sur la rencontre du jour.

Incapable de marquer devant ses supporters lors des deux dernières rencontres, Paris se doit absolument de remettre la marche avant. En retrouvant un bon Kylian Mbappé, effacé depuis la trêve internationale ? L’occasion est belle puisque le RCL est la seule équipe hexagonale (avec Paris) contre laquelle le Bondynois n’a jamais levé les bras dans sa jeune carrière. « Le RC Lens est une équipe qui presse énormément et qui a la capacité de se projeter. En janvier, nous avons eu du mal à sortir du pressing et on a subi des contre-attaques. Il faudra être plus offensifs et vigilant sur les phases de transition, analysait encore le champion de France 2021, peu enclin à miser sur l’amour-propre de ses ouailles. Concernant l’orgueil, ce n’est pas le discours que je tiendrai, c’est un match important mais pas décisif. » Un match qui pourrait tout de même redonner du crédit à pas mal de monde, au moins sur le plan sportif. Parce que là aussi, il y a du boulot.

