Christophe Galtier : « J’ai décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur »

Attendu en conférence de presse suite aux accusations de racisme auxquelles il fait face depuis le milieu de semaine, Christophe Galtier a vidé son sac sur la chaîne YouTube du PSG. « J’ai été choqué mais je me suis réfugié dans le travail avec mon groupe sur les séances d’entraînement, j’ai pris beaucoup de plaisir à être avec mon groupe pour préparer évidemment ce grand choc de cette 31e journée ». Puis, arrivé en salle de conférence, le club a annoncé par le biais d’un attaché de presse qu’il « soutient Christophe Galtier après les menaces nombreuses et inacceptables qu’il a reçues et souhaite désormais que la vérité soit établie par la justice ».

Ce n’est qu’après cette déclaration officielle que la parole a été accordée au technicien. Avant d’avouer ne pas avoir échangé avec ses joueurs à ce sujet, il a lu un communiqué où il confirme notamment avoir déposé plusieurs plaintes : « Comme beaucoup d’entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l’autre quelque soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie d’homme, de footballeur puis d’entraîneur a été dictée par le souci du partage, du bien-vivre avec les autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J’ai donc décidé d’attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. J’ai confiance en la justice de mon pays. Je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête, je viens de l’apprendre cela ce matin. Afin de laisser travailler la justice en toute sérénité, je n’apporterai pas d’autres commentaires à ce sujet. Le Paris Saint-Germain a un match très important à disputer demain soir. Toute mon énergie et ma concentration se trouvent tournées vers cet objectif. »

