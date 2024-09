PSG : du calme, ce n’était que le mois d’août

Avec trois victoires en autant de matchs, on peut effectivement qualifier le début de saison du PSG de « magnifique », comme l’a fait Luis Enrique ce dimanche après la victoire à Lille (1-3). Même s’ils se sont fait peur au Havre lors de la reprise, et qu’ils ont tremblé en fin de partie à la Decathlon Arena, les Parisiens ont inauguré ce nouvel exercice de la meilleure des manières, alors que la perte d’un certain Kylian Mbappé générait quelques interrogations. Les Franciliens ont bien répondu, surtout Bradley Barcola, remplaçant naturel du capitaine de l’équipe de France, qui, pour l’instant, fait bien oublier le meilleur buteur de l’histoire du club. Idyllique donc, mais ce départ en fanfare n’a rien de surprenant de la part du PSG, habitué à démarrer en trombe, et à dévorer ceux qui se dressent devant lui en août.

Le PSG, cet aoûtien

Il faut remonter à 2019 et une défaite au Roazhon Park (2-1) lors de la deuxième journée pour retrouver une trace d’une défaite en août (en 2020, les défaites contre Lens et l’OM ont eu lieu en septembre, la reprise ayant été décalée à cause du Covid). Depuis l’arrivée de QSI dans le capital parisien, le PSG n’a perdu que trois matchs en août (Lorient en 2011, Monaco en 2016, et donc Rennes en 2019). Ogres aoûtiens, les duodécuples champions de France ont donc habitué les observateurs et leurs supporters à donner beaucoup d’espoirs les grandes vacances à peine terminées, à quelques semaines du début de la Ligue des champions. Malgré les inspirations de Barcola, les bonbons de João Neves et la solidité de Willian Pacho, il faut évidemment rester prudent avant de s’enflammer pour ce PSG nouveau.

Si Paris a maîtrisé la majorité de la partie face aux Dogues, les hommes de Bruno Genesio n’étaient pas loin d’égaliser en fin de match, tandis que la défense des visiteurs commençait à se déliter. Une période de doutes qui a illustré la profondeur modérée du banc francilien. Avec les sorties de Barcola et d’Ousmane Dembélé, le jeu offensif de Luis Enrique s’est atténué, alors que le match de Lucas Beraldo au poste de latéral gauche a bien montré qu’il manquait une doublure à Nuno Mendes. Ça suffit pour l’instant pour la Ligue 1 et pour battre une équipe européenne, qui a tout de même disputé quatre matchs officiels de plus sur la même période, mais ce genre de lacunes pourraient davantage se payer lorsque la pente va se raidir et que les semaines à deux matchs vont s’enchaîner.

La nouvelle formule de la Ligue des champions a bien quelques défauts, mais elle a au moins le mérite d’offrir rapidement des oppositions compliquées. La réception de Gérone (18/09), puis le déplacement à l’Emirates Stadium pour se coltiner Arsenal (01/10) permettront, comme chaque saison, d’avoir un aperçu fidèle de la véritable force de frappe du PSG dans la compétition qui l’intéresse vraiment. Évidemment, les belles choses aperçues lors de ces trois premières journées sont encourageantes et il vaut mieux commencer de cette manière plutôt que de rendre des copies moyennes, comme ce fut le cas la saison passée. Mais attention, le PSG est passé maître dans l’art de donner des espoirs à la fin de l’été, qui se fracassent à la réalité européenne dès que l’automne arrive. À moins qu’il ne faille attendre l’hiver ou le printemps.

