Pourquoi la Serie A est le championnat à suivre en 2023 ?

Vif balle au pied, capable de faire la différence dans les petits espaces et doté d’une excellente vision de jeu, le Géorgien de 21 ans est sans aucun doute le joueur du championnat italien sur lequel le plus de paires d’yeux sont rivés et sur qui l’espoir du titre de champion repose en partie. Une pression qui ne fait pas peur au principal intéressé qui confiait à Dazn :« Dès que nous entrons sur le terrain, c’est pour gagner. Avec le temps, nous verrons bien ce qui se passe. »