S’abonner au mag
  • C1
  • Paris Saint-Germain

Nasser réagit au tirage du PSG : « On a oublié la saison dernière »

TJ
Nasser réagit au tirage du PSG : « On a oublié la saison dernière »

Mytho.

Première réaction de Nasser al-Khelaïfi après le tirage peu clément du PSG en Ligue des champions. Les champions d’Europe en titre recevront notamment le Bayern Munich et Tottenham, et se déplaceront entre autres à Barcelone. À Canal+, le président parisien l’assure : « On a oublié la saison dernière. » Une déclaration que ferait bien d’intérioriser la bande de Luis Enrique, qui s’attend à un nouveau calendrier très chargé cette saison.

« Tous les meilleurs clubs d’Europe sont là, c’est toujours difficile, toujours dur, on va penser match après match. Le Barça, le match tout le monde l’attend, ça va être magnifique, deux grands clubs. Le titre nous donne de la confiance, mais la confiance sans travail, c’est rien », a poursuivi Nasser, en attendant le programme européen détaillé de ses hommes.

Les premières échéances diront vite si le PSG a toujours la tête au sacre de Munich.

TJ

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine