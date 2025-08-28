Nasser réagit au tirage du PSG : « On a oublié la saison dernière »

Mytho.

Première réaction de Nasser al-Khelaïfi après le tirage peu clément du PSG en Ligue des champions. Les champions d’Europe en titre recevront notamment le Bayern Munich et Tottenham, et se déplaceront entre autres à Barcelone. À Canal+, le président parisien l’assure : « On a oublié la saison dernière. » Une déclaration que ferait bien d’intérioriser la bande de Luis Enrique, qui s’attend à un nouveau calendrier très chargé cette saison.

Nasser et Campos préfèrent en rire maintenant 😂 Tous les ans le #PSG se tape un groupe de malade !! 😭😂 pic.twitter.com/rEVgp69kRD — PSG WORLD NATION (@PSG_WorldNation) August 28, 2025

« Tous les meilleurs clubs d’Europe sont là, c’est toujours difficile, toujours dur, on va penser match après match. Le Barça, le match tout le monde l’attend, ça va être magnifique, deux grands clubs. Le titre nous donne de la confiance, mais la confiance sans travail, c’est rien », a poursuivi Nasser, en attendant le programme européen détaillé de ses hommes.

Les premières échéances diront vite si le PSG a toujours la tête au sacre de Munich.