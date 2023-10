Almeyda, samouraï argentin

Ils ne sont pas vraiment de la même génération, même s’ils se sont croisés à plus d’une reprise sur les pelouses de Serie A. Mais quand il fallait chercher une incarnation de la combativité entre le crépuscule du XXe siècle et l’aube du XXIe, leurs noms venaient en tête de liste. Ce jeudi, au Vélodrome, les fougueux Gennaro Gattuso et Matías Almeyda se retrouveront cette fois au bord du terrain, un peu assagis, mais pas trop. Entre « Rino » le Milanais et l’ex-international argentin et champion d’Italie avec la Lazio (1999-2000), il y a sans doute déjà eu quelques batailles de chiens enragés. Mais comme valeur étalon, Almeyda préfère toujours ses duels avec le Hollandais Edgar Davids, alors juventino. « C’était viril, on se rendait coup pour coup, mais sans se plaindre, sans en rajouter, et à la fin du match, on se saluait », comme il nous le disait en 2016, alors entraîneur des Chivas, au Mexique.

Influence de Bielsa et santé mentale

Almeyda n’est toutefois pas resté bloqué dans les années 1990, dans la Serie A fermée à double tour. Entraîneur depuis 2011, il prône même un football résolument offensif, qui lui a valu de grands résultats, comme ce récent doublé coupe-championnat avec l’AEK, mais aussi de grandes désillusions. Quand l’OM relancera, Gattuso verra ainsi des joueurs grecs se coller derrière chacun de ses pions. Un marquage individuel agressif qui rappellera des souvenirs aux supporters du Vélodrome, une évidente influence de Marcelo Bielsa, son entraîneur en sélection (1998-2002), même si Almeyda dit être gêné devant les coachs « copieurs », qui calquent leurs méthodes sur El Loco ou d’autres. Ce n’en est pas moins un football sur le fil que propose El Pelado, à l’image d’un caractère à fleur de peau.

Car derrière la force de la nature de ce milieu défensif échevelé, se cachait un homme tourmenté. Alcoolisme, même du temps de sa splendeur en Serie A (Lazio, Parme, Inter), puis usure, dégoût pour sa profession, dépression, crises d’angoisse. Une fois entraîneur, il racontera cela dans un livre. Des journalistes lui avaient alors conseillé de ne pas le faire, car cela compromettrait sa carrière. L’époque n’était pas à parler de santé mentale. C’est pourtant sans doute aussi dans ces épreuves qu’Almeyda trouve des ressources pour sublimer ses groupes. Avec les Chivas, il a ainsi remporté le championnat (ouverture 2017) avec un onze survolté, entièrement composé de Mexicains, comme le veut la politique du club. C’était face aux Tigres d’André-Pierre Gignac, pourtant bien mieux dotés individuellement.

De River Plate à l’AEK

Almeyda l’écorché vif met l’humain au cœur de ses projets. « Au football, tout a été inventé, alors si je peux apporter du nouveau, c’est seulement dans la gestion du groupe », a-t-il déclaré à The Coaches Voices. Cet adepte du bushido, ce code moral des samouraïs qui a notamment pour piliers le courage héroïque, la loyauté, ou l’honnêteté et la sincérité, n’hésite pas aussi à se mettre en danger. Comme quand il avait accepté de prendre les rênes d’un River Plate en pleine crise existentielle, avec qui il venait de terminer sa carrière de joueur par une humiliante descente en deuxième division. C’était le club de son cœur. Il accepta la mission, à blanc, à 37 ans. Almeyda fera remonter River, comme il enverra Banfield dans l’élite (2014), avant ses années fastes mexicaines, à la tête des très populaires Chivas. Outre le championnat, le premier glané depuis plus de dix ans, il remportera aussi la Coupe du Mexique (CopaMX), et surtout, la Ligue des champions de la CONCACAF, en 2018.

L’un d’eux avait ri quand j’ai dit qu’on était venus pour gagner, mais aujourd’hui il n’est pas là. Matías Almeyda en parlant d’un journaliste anglais après la victoire contre Brighton

À ce moment-là, la cote d’El Pelado est au plus haut. On parle de lui pour la sélection mexicaine, Leeds le contacte aussi avant d’opter pour Bielsa, mais l’Argentin s’engage avec les San José Earthquakes, une des plus modestes équipes de MLS. C’était peut-être l’un de ces défis qu’aime relever Almeyda, l’envie de repartir de zéro, mais entre des effectifs trop justes et des partis pris tactiques à très haut risque, cela ne fonctionnera pas. Il y avait peut-être aussi la barrière de la langue, alors que ce grand motivateur n’a jamais maîtrisé l’anglais. Un malaise subsistait aussi à chaque fois qu’il donnait des interviews à des médias mexicains où il candidatait plus ou moins explicitement pour El Tri. Finalement, après quatre ans sans relief en MLS, c’est en Grèce qu’il s’est refait la cerise. Avec Orbelin Pineda, son infatigable milieu des Chivas, l’Argentin Ezequiel Ponce, le Français Djibril Sidibé, le Marocain Nordin Amrabat, ou l’international croate Domagoj Vida, Almeyda veut que l’AEK soit désormais « respecté en Europe ». Après l’avoir emporté à Brighton (2-3), dès la première journée de Ligue Europa, Almeyda n’avait alors pas manqué de rappeler que seuls deux journalistes anglais avaient assisté à sa conférence de presse la veille, « et l’un d’eux avait ri quand j’ai dit qu’on était venus pour gagner, mais aujourd’hui il n’est pas là ». Un tacle glissé efficace, comme du temps de sa splendeur en Serie A. L’OM et Gattuso sont prévenus.

