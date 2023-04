Nantes arrache le nul face à Monaco

Nantes 2-2 Monaco

Buts : Mohamed (65e) et Blas (78e) pour les Canaris // Disasi (21e) et Matazo (30e) pour les Asémistes

Sacrée semaine, pour le FC Nantes. Héroïques pour aller chercher une nouvelle finale de Coupe de France, les Nantais ont fait preuve de caractère ce dimanche pour ramener un point face à l’AS Monaco après avoir pourtant compté deux buts de retard à la pause (2-2). Face au froid réalisme des Asémistes lors des 45 premières minutes, les hommes d’Antoine Kombouaré – dont le coaching a été décisif – sont parvenus à enflammer la Beaujoire au retour des vestiaires. Si les Canaris restent à portée de la zone rouge, l’ASM pourrait bien avoir laissé filer Lens (et peut-être Marseille) dans la course au podium.

Une histoire de corners

Loin d’être émoussés physiquement et à défaut de se montrer réellement dangereux, les Nantais font preuve de volonté en début de partie. Florent Mollet et compagnie posent même leurs pattes sur la gonfle face à des Monégasques qui ne proposent pas grand-chose non plus, si ce n’est de partir à toute allure au moindre contre exploitable. Tant et si bien que pendant les vingt premières minutes, les quelques milliers de spectateurs présents n’ont pas la moindre douceur à se mettre sous la dent. Finalement, la première sera la bonne : sur le premier corner des Asémistes, Disasi enchaîne contrôle de la poitrine et praline du gauche pour ouvrir le score sur la toute première frappe des Rouge et Blanc (0-1, 21e). Ensuite, l’ASM donne l’impression de pouvoir faire mouche sur chacune de ses opportunités tant la défense nantaise semble friable. À l’image de cette toile d’Alban Lafont, qui manque sa sortie sur un nouveau coup de pied de coin… et derrière, Eliot Matazo en profite pour pousser la gonfle au fond malgré le retour de Samuel Moutoussamy (0-2, 30e). Les Rouge et Blanc enchaînent alors les contres sans parvenir à en profiter pour planter un troisième caramel, face à des Canaris presque résignés.

Un coup d’AK 44

Et pourtant. À la pause, Kombouaré – visionnaire au micro de Canal + – estime que ses ouailles peuvent encore retourner cette partie. Sans doute parce que le Kanak sait qu’il dispose, dans sa manche, d’une paire d’as. Peu avant l’heure de jeu, l’entraîneur du FCN rappelle notamment Andy Delort, dans le dur et conspué par la Beaujoire, pour catapulter le duo Ludovic Blas-Mostafa Mohamed sur le pré. Dès lors, il faut moins de vingt minutes aux deux compères pour faire paniquer l’arrière-garde des Rouge et Blanc. Comme l’ASM lors du premier acte, les Nantais profitent ainsi d’un corner frappé par Blas et déposé sur le caillou de Mohamed pour revenir dans la partie (1-2, 65e). Dix minutes plus tard, c’est au tour de Quentin Merlin (absent de longue durée) de faire son retour sur la pelouse. Encore un coup gagnant pour le technicien ascendant golfeur, puisque dans la foulée ou presque, le jeune Français glisse un caviar sur le crâne de Blas qui fait chavirer la Beaujoire pour la deuxième fois de la semaine (2-2, 79e). Complètement submergés, les Asémistes se contentent de balancer devant pour résister tant bien que mal aux assauts de Canaris déchaînés dans les dix dernières minutes et assurent le point du nul. Dans la douleur, les hommes de Philippe Clement aligne un dixième match sans défaite en championnat face au FC Nantes. Mais le Rocher pourra longtemps regretter cette incapacité chronique à ne pas savoir tenir un résultat, alors que pour les Nantais, ce petit point pourrait bien valoir de l’or dans la course au maintien.

Nantes (4-2-3-1) : Lafont – Centonze (Coco, 77e), Castelletto, Girotto, Corchia (Merlin, 75e) – Moutoussamy, Sissoko – Guessand (Ganago, 58e), Mollet (Bras, 58e), Simon – Delort (Mohamed, 58e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Monaco (4-4-2) : Nübel – Vanderson, Disasi, Maripán (Matsima, 83e), Caio Henrique – Diatta, Camara (Magassa, 83e), Matazo, Golovin (Jakobs, 80e) – Ben Seghir (Volland, 70e), Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clement.

