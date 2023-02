Mario Götze : le retour du héros

Ce jeudi 10 novembre, en fin de matinée, Hansi Flick a annoncé les 26 noms qui composeront son armada chargée de se rendre au Qatar. Pour son premier tournoi majeur à la tête de la sélection, le vainqueur de la Ligue des champions 2020 avec le Bayern aura la tâche de faire oublier les deux échecs cuisants qu’ont été la Coupe du monde 2018 et l’Euro 2020. Pour ce faire, Flick a choisi de retenir quatre des héros qui avaient permis de broder une quatrième étoile, lors de l’édition brésilienne en 2014 : Thomas Müller, Manuel Neuer, Matthias Ginter et Mario Götze. Presque un miracle pour le dernier nommé, qui n’avait plus mis les pieds en sélection depuis le mois de novembre 2017. Surtout, quand on sait la période bien sombre qu’a dû traverser l’ex-enfant prodige du foot allemand.

Le miraculé de Rio

Après son but victorieux en finale de Coupe du monde face à l’Argentine (1-0 ap), Mario Götze n’a pas vraiment eu l’occasion de surfer sur son nouveau statut de héros national de l’autre côté du Rhin. Plombé par des blessures récurrentes, il ne confirme pas ses débuts prometteurs avec le Bayern et revient la queue entre les jambes à Dortmund. Début 2017, on lui diagnostique des troubles du métabolisme, symptomatiques d’une myopathie. Alors, le gamin de Memmingen doit mettre sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur son traitement tout en se contentant des bouts de matchs qu’on veut bien lui donner. Les deux saisons suivantes sont elles aussi largement entrecoupées par de nouveaux pépins physiques, et Mario Götze n’est titularisé qu’à cinq petites reprises en championnat lors de l’exercice 2019-2020. Son contrat au Borussia n’est logiquement pas reconduit, et le Golden Boy 2011 se retrouve sans club l’été qui suit. Tout fraîchement nommé à la tête du PSV Eindhoven, son compatriote Roger Schmidt choisit de tenter le pari Mario Götze, et l’ancien du BvB s’engage gratuitement avec le club d’Eredivisie pour deux saisons à partir d’octobre de la même année. Là-bas, il s’éclate à nouveau. « J’ai changé mon alimentation et j’ai une bonne routine d’entraînement et de récupération, s’enthousiasmait-il pour Sport1 en novembre 2020. Dans le domaine des techniques de yoga et d’arts martiaux, je travaille avec des experts qui m’ont donné un bon équilibre en plus du football. » Pas encore ceinture noire, il dispute 77 matchs avec les Boeren, plante dix-huit buts et délivre autant de passes décisives en l’espace de deux saisons. Surtout, le héros de Rio retrouve ses jambes de 20 ans, celles qui faisaient chavirer le Signal Iduna Park.

« Je veux juste me prouver quelque chose à moi-même »

Alors, Markus Krösche et Oliver Glasner sont convaincus par les derniers mois du milieu offensif de 30 ans et décident de le rapatrier en Allemagne, à l’Eintracht, contre quatre millions d’euros. « À Francfort, je veux juste me prouver quelque chose à moi-même », répétait le principal intéressé lors de sa conférence de presse de présentation. Constamment titularisé en soutien de l’attaquant, Mario Götze revit sous le feu des projecteurs chez l’actuel quatrième de Bundesliga. « Je me sens super heureux. C’est un grand défi de jouer les trois compétitions », relativisait l’ancien du Bayern après la défaite sur la pelouse de Tottenham (3-2) en octobre dernier. Et pour cause, le protégé d’Oliver Glasner n’en laisse pas une miette. Titularisé dans 100% des matchs de Bundesliga disputés jusque-là, Mario Götze n’a manqué à l’appel que lors de la réception des Spurs, début octobre. Dans la forme de sa vie, il n’a cessé de s’améliorer dans un effectif qui monte en puissance, et l’hypothèse d’un retour en sélection grandissait au fil que le numéro 27 des Aigles empilait les prestations plus que solides. « Avec Götze, tout ce que nous espérions au moment du transfert s’est produit », se félicitait Markus Krösche, le directeur sportif de l’Eintracht dans les colonnes de Bild. Un tout nouveau palier semble avoir été franchi par le milieu offensif allemand ce jeudi avec sa sélection pour la prochaine Coupe du monde, justifiée par Hans-Dieter Flick : « Mario est tout simplement un footballeur brillant, qui a des éclairs de génie. Il est aussi en super forme, il peut jouer 90 minutes trois fois par semaine. » Voilà ce qui refait de Götze une arme de plus dans un effectif déjà largement fourni et parti à la reconquête d’un Graal qu’il avait trop facilement laissé s’en aller. Avec toute l’Allemagne derrière lui, le Frankfürter s’est offert l’occasion de redevenir un héros national. Et si c’était ça que Mario Götze voulait se prouver à lui-même ?