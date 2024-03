Manchester City survit à Liverpool

Bien lancé dans son match, Manchester City a finalement eu toutes les peines du monde à contenir une équipe de Liverpool portée par un Anfield en transe. Enlevé et spectaculaire, le dernier duel entre Jürgen Klopp et Pep Guardiola aura tenu toutes ses promesses (1-1).

Liverpool 1-1 Manchester City

Buts : MacAllister (50e, S.P.) pour les Reds // Stones (23e) pour les Citizens

Bousculé à Anfield par un Liverpool auteur d’une excellente seconde période, Manchester City a fait le dos rond et se contentera volontiers du point du nul (1-1). Pour leur ultime combat en Premier League, Jürgen Klopp et Pep Guardiola se quittent dos à dos, à un point d’écart, juste derrière Arsenal qui termine ce week-end à la place de leader après sa victoire contre Brentford samedi (2-1).

MANCHESTER CITY LANCE LES HOSTILITÉS ET OUVRE LE SCORE GRÂCE À JOHN STONES ! ⚡️#LIVMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/FGyw1E0UqQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 10, 2024

Au coup d’envoi, les hommes de Guardiola démarrent fort face à des Reds en pleine bourre (8 victoires sur leurs 10 dernières sorties en championnat), mais fortement diminués par les absences d’Ibrahima Konaté, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota ou encore Alisson. Avec Mohamed Salah en reprise et laissé sur le banc, ainsi qu’une ligne défensive rajeunie par Conor Bradley et Jarell Quansah (14 matchs de Premier League dans les jambes à eux deux), le leader souffre, mais Caoimhín Kelleher répond présent devant Julian Álvarez (3e) puis Kevin De Bruyne (8e). Les dix premières minutes sont à sens unique, et les offensives des Skyblues s’enchaînent, mais les Scousers finissent par sortir la tête de l’eau. Darwin Núñez passe tout près de reprendre un bon centre de Harvey Elliot, puis est signalé hors jeu après avoir servi victorieusement Luis Díaz. Mais De Bruyne tape du poing sur la table et surprend tout le monde sur corner en servant John Stones, seul au premier poteau après un ménage de Nathan Aké (0-1, 23e).

Doku menteur

‘Pool réagit rapidement et confisque ensuite le ballon, mais Dominik Szoboszlai, Luis Díaz comme Núñez se montrent imprécis dans le dernier geste. Le premier acte se conclut sur la première frappe cadrée des locaux, au bout de ses tentatives. Un regain de forme qui se confirme au retour des vestiaires. Décidé à relancer le suspense, Aké se troue sur une remise pour Ederson, qui balaye Núñez dans la surface. Alexis MacAllister transforme en force, tandis qu’Ederson, touché sur le coup, doit céder sa place à Stefan Ortega (1-1, 50e). Dans un stade d’Anfield en ébullition, Phil Foden bute sur un excellent Kelleher, après un décalage de De Bruyne après une perte de balle de Quansah (58e). C’est ensuite au tour de Luis Díaz, excellent en seconde période, mais en manque de réussite, de foirer son contrôle avant de défier Ortega (59e). Le temps fort liverpuldien ne suffisant pas à Jürgen Klopp, ce dernier lance alors Mohamed Salah, qui se signale immédiatement par une brillante ouverture pour Díaz qui, seul face au portier allemand, dévisse cette fois sa frappe.

LIVERPOOL ÉGALISE JUSTE APRÈS LA MI-TEMPS ! 🔴 Mac Allister transforme le penalty provoqué par Nunez avec cette passe ratée d'Aké et la faute d'Ederson 🥶#LIVMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/QPX6fEKtj5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 10, 2024

Le match a totalement basculé en faveur des locaux, et Núñez s’empale sur Ortega (73e), avant de céder sa place à Cody Gakpo. Liverpool ne concrétise pas sa domination, et Jérémy Doku, tout juste entré, passe proche de refroidir l’atmosphère, mais sa frappe trouve l’intérieur du poteau avant de revenir dans les gants d’un Kelleher tout heureux. Au bout du temps additionnel, McAllister est victime d’un pied haut de Doku dans la surface, mais l’arbitre ne bronche pas, et la VAR non plus. Rodri enchaîne une 61e rencontre sans s’incliner avec Manchester City, et l’étau se resserre encore un peu au sommet de la Premier League. Depuis leur canapé, les Gunners ont sûrement apprécié le spectacle.

Curieuse fin de match entre Liverpool et Manchester City avec ce pied haut de Doku sur Mac Allister, mais l'arbitre ne dit rien ! 🤔#LIVMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/3iR5w1przR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 10, 2024

Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Bradley (Robertson, 61e), Quansah, Van Dijk, Gómez – Szoboszlai (Salah, 61e), Endō, MacAllister – Elliot, Núñez (Gakpo, 76e), Díaz. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Manchester City (3-2-4-1) : Ederson (Ortega, 56e) – Walker, Akanji, Aké – Rodri, Stones – Foden, Silva, De Bruyne (Kovačić, 69e), Álvarez (Doku, 69e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.