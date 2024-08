LOSC : avancer malgré les embûches

Angel Gomes gisait là, au milieu de la pelouse d’Auguste-Delaune, complètement sonné après un violent choc avec Amadou Koné. Pendant qu’un frisson de peur hérissait les poils des témoins de cette scène glaçante, Rémy Cabella aidait l’équipe médicale, en accourant avec du matériel de premier secours. Quelques minutes plus tard, une fois l’Anglais transporté à l’hôpital et hors de danger, les Dogues ouvraient le score grâce au capitaine Bafodé Diakité. En guise de célébration, le défenseur était venu brandir un maillot floqué du nom de son coéquipier. Cette image, et cette victoire à Reims samedi (0-2), reflètent assez bien ce début de saison du LOSC, qui parvient à avancer tandis que les bâtons dans ses roues se font nombreux. Ce mardi soir, à l’occasion du barrage de Ligue des champions face au Slavia Prague, les Nordistes ont l’occasion de poursuivre leur entame idéale.

Des vents contraires

Elle n’avait même pas encore repris que cette saison du LOSC était déjà marquée par une grosse chaleur. Le 19 juin dernier déjà, plus d’une semaine avant la reprise de l’entraînement, Nabil Bentaleb était victime d’un malaise cardiaque et transporté d’urgence à l’hôpital. L’international algérien était finalement sorti un peu moins d’un mois plus tard, mais il n’a toujours pas repris l’entraînement avec le groupe professionnel. En plus de la peur que ce malaise a suscité, il a privé Bruno Genesio, à peine arrivé sur le banc nordiste, d’un élément clef de son effectif, le taulier du milieu de terrain avec Benjamin André, pour la préparation, et donc au moins pour le début de saison.

Quelques semaines plus tard, le 22 juillet, à Nyon, les Lillois héritaient d’un sacré morceau pour le troisième tour de qualification pour la Ligue des champions : le Fenerbahçe de José Mourinho. D’autant plus que, Jeux olympiques obligent, le LOSC n’a pas pu recevoir les Turcs dans son antre habituelle de Pierre-Mauroy. À la place, les Dogues ont dû déménager à 50 kilomètres de là, au stade du Hainaut de Valenciennes. Ce paramètre n’a toutefois pas semblé embêter Genesio outre-mesure, malgré la distance. « C’est un très beau stade, avec une pelouse parfaite, qui favorise notre jeu de possession et technique. On se sent comme chez nous, déjà », expliquait-il après l’ultime match de préparation, face au Celta de Vigo (3-1).

Justement, cette préparation ne s’est pas déroulée extraordinairement bien, selon les propres dires du technicien. « Pour l’instant je le dis, j’ai trop crié depuis que je suis arrivé ici. Beaucoup trop déjà. Il y a des choses qui ne vont pas dans le sens où j’ai envie qu’elles aillent, mais pas que sur le terrain, aussi en dehors. Il y a des comportements qui ne sont pas en adéquation avec ce que j’attends du très haut niveau », lâchait-il dans la Voix du Nord, quelques jours après avoir éliminé Fenerbahçe au terme d’un scénario incroyable. Bien que rejoints dans le temps additionnel sur un CSC, puis réduits à dix lors de la prolongation, ces Dogues ont su rester uni pour sortir les hommes du Special One, à Istanbul. Avec autant de péripéties en quelques semaines seulement, ce groupe lillois semble déjà s’être construit un mental en béton. Peut-être que ces épreuves vont faire grandir ce LOSC qui n’attend que de passer de l’équipe sexy qui a du mal à tuer ses proies, à celle qui se montre sans pitié, peu importe la manière.

