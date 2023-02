L'OM gaze Clermont

Clermont 0-2 OM

Buts : Sánchez (44e& 81e) pour l’OM

À cause de gaz lacrymogènes balancés par les forces de l’ordre (lors d’affrontements avec des supporters) à l’extérieur du stade et ayant infesté les lieux, on a attendu près de 50 minutes de plus que prévu, ce samedi à Gabriel-Montpied, pour assister à l’affiche du soir en Ligue 1 entre le Clermont Foot et l’OM. Et à l’image de ce contretemps dont seul le championnat de France a le secret, le dauphin du Paris Saint-Germain a pris son temps pour soumettre la formation du Puy-de-Dôme. Alexis Sánchez a inscrit deux fois son nom au tableau d’affichage – une fois lors de chaque période – et après la nuit d’ivresse vécue à domicile contre le PSG mercredi, Marseille a également retrouvé le droit chemin en Ligue 1 et recolle à cinq points du club de la capitale, fessé à Monaco plus tôt (3-1).

Ruslan Mulinovskyi

Quand le jeu a enfin pu débuter à 21h50, les visiteurs ont pris les commandes mais c’est bien Muhammed Cham qui a allumé le premier pétard (13e). En réponse, Ruslan Malinovskyi a tenté une Billal Brahimi, sans succès (19e). Acculés, les locaux ont néanmoins continué de mordre dans chaque contre et quand Cham a armé de nouveau, sur un raté de Samuel Gigot, Grejohn Kyei a fait lever le public clermontois avant que le drapeau ne se lève (23e). Sur coup franc, Mateusz Wieteska a ensuite devancé Pau López, pour ne récolter qu’une sortie de but et un bout de gant de l’Espagnol dans la tronche (30e). Et c’est également grâce à un coup de pied arrêté que l’OM est sorti du guêpier : quelques instants après avoir envoyé sa frappe de mule sur le toit du stade, Malinovskyi a touché la main de Cham dans la surface et Alexis Sánchez, peu mis en condition pour marquer jusque-là, a transformé (0-1, 44e). Lancé à gauche dans la foulée, Aïman Maurer n’a pas réussi à égaliser, mais a réduit en compote la cheville de Gigot (45e+1).

5 – Marseille reste sur 5 victoires de rang à l’extérieur en Ligue 1, meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens avec Barcelone. Voyageurs. #CF63OM pic.twitter.com/Awe5Fma8qE — OptaJean (@OptaJean) February 11, 2023

Après l’entracte, Kyei s’est fait museler par Eric Bailly et le TudorBall s’est dégrippé par séquences : Florent Ogier a failli saborder les siens sur une relance foireuse (48e), puis l’entrant olympien Issa Kaboré a fracassé la barre (49e) et permis à un pétillant Jordan Veretout d’allumer dans les gants du portier auvergnat (60e). Sur un corner des hommes de Pascal Gastien, Chancel Mbemba et Jonathan Clauss ont tout de même dû s’interposer (78e). Et puis, pour égayer une deuxième période devenant barbante, ce dernier a été décalé par Ünder et a pu offrir le caviar à Sánchez, buteur en deux temps pour signer le doublé (0-2, 81e) malgré une prestation contrastée. Enfin, Malinovskyi est passé à deux doigts d’un lob digne de Junior Olaitan avant le coup de sifflet final. Arrivé sur la pelouse clermontoise avec les larmes aux yeux, Valentin Rongier et ses copains en repartent avec la banane. Et des mirettes qui ne piquent plus.

CF63 (3-4-2-1) : Diaw – Ogier, Wieteska, Caufriez (Cissé, 58e) – Allevinah, Khaoui (Gonalons, 82e), Magnin, N. Borges – Cham (Rashani, 71e), Maurer (Bela, 70e) – Kyei (Andrić, 82e). Entraîneur : Pascal Gastien.

OM (3-4-2-1) : P. López – Balerdi (Mbemba, 46e), Gigot (Bailly, 46e), Kolasinac – Ünder (Ounahi, 84e), Rongier, Veretout, Clauss – Malinovskyi, Guendouzi (Kaboré, 46e) – A. Sánchez (Vitinha, 84e). Entraîneur : Igor Tudor.