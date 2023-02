Clash de la rédac'

Marseille-Tottenham (1-2)

L’OM a-t-il eu raison de se découvrir autant en fin de match ?

Par Matthieu Pécot et Léo Tourbe Mercredi 02 Novembre 2022

Pour certains, les Marseillais ont bien fait de tout mettre sur la table en fin de match mardi contre Tottenham. Pour d'autres, ils auraient dû assurer le nul et la Ligue Europa. À la rédaction, Matthieu Pécot et Léo Tourbe ne sont pas d'accord. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.