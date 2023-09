Le principe : un jeudi sur deux, venez affronter en live et en solo pendant plus d’1h un guest, d’autres fans de (so)foot et vos potes (à qui vous pouvez faire suivre le lien) en répondant le plus correctement et rapidement possible à une série de 20 questions à choix multiples sur votre tablette, smartphone ou ordinateur – avec chaque semaine, un nouveau thème – et repartez, pour le premier, avec un cadeau maison.

Ce jeudi 28 septembre à 19h, il sera donc question du « Football des années 2000 » avec un spécialiste de la question, le Twittos Scipion.

À gagner pour le premier ? Le livre So Foot consacré aux années 2000 : Coup de boule, Galactiques et téléréalité. Où l’on croise Loana et Jean-Edouard dans la piscine, Kaka, Facebook, le Nokia 3210, le tiki-taka, Gladiator, le château de la Star Ac’, le string qui dépasse, Marc-Vivien Foé, Shevchenko, les jeans délavés, la crise des subprimes, René la Taupe, les Yamakasi, les coups francs de Juninho, l’ouragan Katrina, les bandelettes de Toifilou Maoulida, le flow des Bratisla Boys, l’épidémie de SRAS, Pedro Miguel Pauleta, le tsunami en Thaïlande, le nombril apparent, le forfait Millenium, l’avènement de Messi, les t-shirts Com8, la sextape de Paris Hilton, les tours du World Trade Center, le Barça de Pep, le débardeur fluo, Marco Materazzi, Skyblog, YouPorn, José Mourinho, Diam’s, Nicolas Sarkozy, Platini président, les boutons sur la gueule de Cristiano Ronaldo, la GameCube, Michael Owen, Kill Bill, Shaggy, la main de Thierry Henry, le H1N1, Ben Laden, Fabio Cannavaro, les casquettes Von Dutch, MSN, l’explosion de l’usine AZF, George W. Bush, Windows XP. Un livre magistral et garanti sans bug.

Le quiz sera à suivre à partir de 19h sur notre chaîne Twitch (via ce lien). Et si vous avez peur d’oublier et que vous avez Facebook, l’inscription à l’event se fait ici.

