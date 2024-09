Des Lyonnais en manque de crédit

En fin de saison dernière, les Lyonnais formés au club s’étaient montrés particulièrement émus de la qualification en Coupe d’Europe. Quelques mois plus tard, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes, Rayan Cherki et Maxence Caqueret sont dans l’impasse, entre loft et crise de confiance.

En septembre 2023, l’OL vivotait autour de la zone rouge de Ligue 1 et ses cadres étaient pointés du doigt. Alexandre Lacazette peinait à cacher son agacement face à des coéquipiers rarement dans le même tempo, Corentin Tolisso, Anthony Lopes et Rayan Cherki étaient à côté de leurs pompes et ne permettaient pas à leur club formateur de remonter au classement. Le média Olympique-et-lyonnais indiquait que le fameux gang des Lyonnais aurait même « fait la misère » à certains joueurs ensuite partis au mercato. Un an plus tard, on prend les mêmes et on recommence. Avant d’affronter l’Olympiakos pour célébrer le retour en Europe, Maxence Caqueret a complètement raté son entrée contre l’OM, Alexandre Lacazette s’est illustré par ses ratés face au but, Rayan Cherki est sorti du loft pour pousser un coup de gueule, tandis qu’Anthony Lopes y reste bien au chaud, tout en partageant sur les réseaux sociaux les banderoles de soutien des supporters à son égard. En bref, rien de nouveau sous le soleil et une nouvelle saison divertissante qui se profile.

Fracture avec les recrues

Tout était pourtant rentré dans l’ordre ces derniers mois, sous l’impulsion de Pierre Sage, entraîneur passé par plusieurs catégories du centre de formation rhodanien, bâtisseur de l’ADN OL, et qui sait exactement comment cajoler les enfants du club. Au terme d’un sprint final inouï, les Gones, bien aidés par les nombreuses recrues arrivées au mercato hivernal pour pallier les manques, avaient réussi à se qualifier en Ligue Europa. D’après les images capturées par L’Équipe explore dans le documentaire consacré à la saison 2023-2024, Lopes, larmes aux yeux, et Caqueret s’enlacent longuement dans le vestiaire, après le dernier match synonyme de qualification en C3, à côté d’un Lacazette prostré et incapable de retenir ses larmes. « Je voudrais vous remercier pour cette saison de fou. Pour ma part, je n’aurais jamais pu rêver de cela dans ma vie. Pour Antho, pour Alex, pour Max, pour nous les Lyonnais, je suis désolé pour les autres, c’est un truc de fou », s’exclame Cherki au milieu de ses coéquipiers.

Il se veut fédérateur, mais le jeune attaquant crée aussitôt une fracture : « Saïd (Benrahma) m’a demandé : “Pourquoi tu pleures ?” Vous ne pouvez pas comprendre. » Le problème réside justement là. Les recrues, qui n’ont pas grandi dans la région lyonnaise, ne peuvent-elles vraiment pas comprendre ou est-ce l’inverse ? Les exemples de joueurs arrivés dans la capitale des Gaules et repartis avec l’étiquette de mauvaise pioche se multiplient depuis plus d’une décennie et l’avènement d’une génération dorée portée par Lopes, Tolisso ou Lacazette. Claudio Beauvue ne se sentait « pas le bienvenu », Lindsay Rose a failli en venir aux mains avec Tolisso à deux jours d’un déplacement à Saint-Pétersbourg, Karl Toko Ekambi a été ciblé par les supporters, au même titre que Bertrand Traoré et Maxwel Cornet, et regrettait auprès de So Foot : « Bizarrement, ceux qui sont pris pour cible, ce ne sont pas des Lyonnais. Je ne vais pas dire le mot fort auquel je pense, mais voilà… » En ce début de saison, les nouvelles têtes ne sont pas encore au niveau, même Georges Mikautadze, pourtant né à Lyon et dont le numéro 69 a suffi à conquérir les cœurs.

Un ADN malade

Associé à Alexandre Lacazette sur le front de l’attaque uniquement contre Strasbourg, l’ancien avant-centre du FC Metz est rarement sur la même longueur d’onde que son aîné. Il expliquait pourtant dans les colonnes de So Foot, en septembre dernier, que Pierre Sage lui avait parlé d’une future association. Si celui qui a été écarté de Tola-Vologe à 15 ans a été repris neuf ans plus tard, c’est parce qu’il parle le même football que le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club. « On est plusieurs attaquants à avoir grandi à Lyon et à avoir cultivé ça. Regarde Benzema ou Gouiri, on a tous ce côté numéro 9 qui aime avoir le ballon et en faire bon usage. Nous, on aime bien tripoter le ballon, quoi. Je pense qu’on nous a inculqué ça depuis tout jeunes et que l’OL recherchait aussi ces profils techniques », analyse Mikautadze. Malgré son attachement au territoire, il n’a, pour l’instant, pas plus de réussite que Gift Orban ou Wilfried Zaha, dont l’investissement à l’entraînement agace et qui ne compte d’ailleurs toujours aucune minute sous ses nouvelles couleurs.

L’autoproclamé et indéfinissable « ADN OL » n’a pas vraiment apporté de résultats, en témoigne l’absence de trophée depuis 2012, fustigent certains, quand d’autres assurent que les récentes plus belles performances sont nées grâce aux joueurs du cru. « Je pense qu’il faut arrêter avec l’ADN lyonnais », balayait Alexandre Lacazette dans le magazine So Foot de février 2023, tandis qu’Anthony Lopes estimait, auprès de L’Équipe, quelques mois plus tôt, qu’il fallait « s’appuyer sur ça pour évoluer dans le bon sens ». La mésentente est à son comble, comme souvent sur le terrain ces dernières saisons, car avant que Nemanja Matić vienne mettre de l’ordre au milieu ou que Malick Fofana déboule sur son aile, les membres du gang des Lyonnais avaient bien du mal à faire remonter la barque à la surface. Durant le mercato estival, Cherki, Lopes, Caqueret et Lacazette ont bien failli partir, mais sont restés à la maison. Ils auraient pourtant pu suivre les traces de Bradley Barcola, Castello Lukeba, Pierre Kalulu ou encore Melvin Bard. Les joueurs récemment sortis du cocon s’éclatent actuellement chacun de leur côté et, pendant ce temps, l’OL patine et tourne toujours en rond.

