Dortmund-Lille : un duel à l’équilibre

Parmi les affiches de ce mercredi en huitièmes de finale de Ligue des champions, le duel entre le Borussia Dortmund et Lille apparaît probablement comme le plus équilibré. Éléments de comparaison entre deux outsiders aux dents longues.

L’expérience européenne : avantage Dortmund

Sur ce point-là, difficile de ne pas souligner que le club allemand a largement plus l’habitude de ces joutes européennes du printemps que le LOSC, présent pour la troisième fois seulement à ce stade de la compétition (pour aucune qualification en quarts). En face, le BvB reste le dernier finaliste et n’a manqué la phase finale qu’à deux occasions depuis 2011-2012. « Ce n’est pas un objectif personnel. C’est avant tout une aventure humaine, confiait ces jours-ci Bruno Genesio à RMC Sport, interrogé sur la possibilité de devenir le premier entraîneur à guider les Dogues dans le grand huit continental. Il fallait la maintenir et la faire perdurer le plus longtemps possible. » Seul buteur nordiste en phase finale de C1, Burak Yılmaz va-t-il bientôt se trouver un héritier ?

Les confrontations directes : matchs nuls

Les deux clubs n’ont qu’une seule double confrontation à leur actif. C’était en huitièmes de finale (déjà) de la Coupe de l’UEFA version 2001-2002. Résultat : un match nul 0-0 à l’aller en Allemagne et un autre 1-1 au retour dans le nord avec Salaheddine Bassir dans le rôle de l’attaquant égalisateur pour les Dogues. Et donc une qualification du Borussia grâce aux buts à l’extérieur. Heureusement que 23 ans plus tard, la règle a disparu.

La réussite du projet poil à gratter : avantage Lille

Dans des championnats vampirisés par le PSG d’un côté et le Bayern Munich de l’autre, le credo des deux protagonistes est simple : profiter du moindre faux pas de l’ogre national pour grappiller quelques titres. Mission accomplie par les Dogues en 2021, quand la bande de Christophe Galtier tenait bon jusqu’à la dernière journée pour être sacrée d’un cheveu. Une même mission manquée par le Borussia au printemps 2023, alors que le titre lui tendait les bras avant la dernière journée, lui qui n’a plus été champion d’Allemagne depuis 2013. « Dans la philosophie et les résultats, il y a des similarités, compare Thomas Meunier, ancien du BvB dans les colonnes de L’Équipe. Dortmund peut finir en Ligue des champions et se faire sortir au premier tour de la Coupe d’Allemagne. […] Le problème de Dortmund en Bundesliga, c’est qu’il y a des équipes qui se sont réveillées et révélées, Leverkusen, Leipzig, Stuttgart, Francfort. En principe, quand le Bayern ne va pas bien, c’est Dortmund qui doit être là. Ces dernières années, c’est plus constant ici à Lille. »

L’entraîneur : avantage Lille… et Dortmund

Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Diego Simeone, José Mourinho… Qui ne rêverait pas d’avoir un entraîneur avec un tel tableau de chasse pour partir à l’assaut d’une phase finale de Ligue des champions ? « Parfois, il faudrait que j’arrive à être plus performant contre les équipes moins fortes, parce que cette année, on a perdu trop de points contre des équipes mal classées, reconnaissait encore le principal intéressé dans son entretien pour RMC Sports. La Ligue des champions, c’est pour moi le plus haut niveau qui existe dans le football, dans tous les domaines. Forcément, on aime tous participer à ce genre de compétition quand on est entraîneur ou joueur. » Petit bémol toutefois : la terreur des grands coachs a perdu ses deux confrontations face à Niko Kovač. Certes, c’était lors d’affrontements entre Monaco et Rennes, mais quand même.

Les dynamiques actuelles : avantage Dortmund

Difficile d’aborder un tel match trois jours seulement après avoir pris une tornade comme celle subie par les Lillois samedi soir au Parc des Princes. D’autant que les Dogues n’ont remporté que deux de leurs cinq dernières rencontres toutes compétitions confondues. Ces dix derniers jours, la balance penche donc en faveur des Allemands, vainqueurs à deux reprises en Bundesliga sans encaisser le moindre but. Mais que les Dogues se rassurent : la continuité est loin d’être le maître mot au pied du mur jaune. À tel point que les Borussen, dixièmes à six points de la quatrième place, vont devoir cravacher pour espérer être de la partie la saison prochaine.

Le temps de repos : match nul

« Je ne vais pas pleurer, mais la programmation est juste scandaleuse. Je pense qu’il y a des gens qui doivent se remettre en question dans les instances. » Quelques minutes après la déculottée reçue au Parc des Princes, Bruno Genesio ne décolérait pas d’avoir dû passer son samedi soir à ferrailler avec les champions de France à trois jours d’un tel rendez-vous. Qu’il se rassure, ce fut aussi le cas pour les Jaune et Noir, obligés de se déplacer à Sankt Pauli le même jour. Les Allemands grattent tout de même la victoire sur le fil grâce à l’horaire de leur rencontre, débutée à 15h30 contre 21h05 pour les Dogues. Cinq heures et 35 minutes, ça peut compter.

Verdict : Victoire aux points de Dormund. Une bonne nouvelle pour Genesio, plus à l’aise dans la peau de l’outsider.

Le Borussia Dortmund se méfie déjà du LOSC de Bruno Genesio