S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J9
  • Lyon-Strasbourg (2-1)

Les notes de Lyon-Strasbourg

Par Léna Bernard

Des buts, du suspense, des belles histoires, le match de clôture de cette 9e journée de Ligue 1 entre l’Olympique lyonnais et le Racing Club de Strasbourg (2-1) a tenu ses promesses. Il est l’heure de rendre les bulletins.

Les notes de Lyon-Strasbourg

Lyon

Malick Fofana

Buteur et victime d’une tentative d’assassinat par Ismaël Doukouré, c’est ce qu’on appelle un bilan contrasté.

Sorti sur civière (67e) et remplacé par Afonso Moreira (voir ci-dessous).

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Afonso Bastardo Moreira

On espère qu’à sa réouverture, le Centre Pompidou aura fait une place de choix à son œuvre d’art.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Corentin Tolisso

Tolisso a effectivement le niveau pour jouer en Bleus : lui aussi sait rater ses penaltys

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pavel Šulc

Il ne parle pas encore français et ne saura donc sans doute jamais pourquoi on peut être hors jeu en partant de sa moitié de terrain.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Clinton Mata

Il y a eu Javier, Juan, et donc désormais Clinton pour perpétuer la tradition des Mata.

Note de la rédaction 6,5
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Tyler Morton

Si la Chine était considérée comme l’Empire du Milieu, Morton est clairement l’Empereur des milieux de Ligue 1.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Strasbourg

Joaquín Panichelli

Plus besoin de chercher les joyaux de la couronne, ils sont sur la tête de l’Argentin.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ismael Doukoure

Contre son camp + carton rouge, même Pavard n’a pas réussi à signer une telle prestation cette semaine.

Note de la rédaction CSC
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Valentín Barco

Touché coulé par Tolisso.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mike Penders

Les Allemands avaient les Panzer, les Alsaciens ont Penders.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Diego Moreira

Se faire usurper son identité par un jeune Lyonnais juste après sa sortie, c’est moche.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Léna Bernard

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

21
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)

Revivez Lyon-Strasbourg (2-1)
21
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)
En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)

En direct : Real Madrid-Barcelone (2-1)
21
Revivez Lens-Marseille (2-1)
Revivez Lens-Marseille (2-1)

Revivez Lens-Marseille (2-1)

Revivez Lens-Marseille (2-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!