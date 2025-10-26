- Ligue 1
- J9
- Lyon-Strasbourg (2-1)
Les notes de Lyon-Strasbourg
Des buts, du suspense, des belles histoires, le match de clôture de cette 9e journée de Ligue 1 entre l’Olympique lyonnais et le Racing Club de Strasbourg (2-1) a tenu ses promesses. Il est l’heure de rendre les bulletins.
Lyon
Malick Fofana
Buteur et victime d’une tentative d’assassinat par Ismaël Doukouré, c’est ce qu’on appelle un bilan contrasté.
Sorti sur civière (67e) et remplacé par Afonso Moreira (voir ci-dessous).
Afonso Bastardo Moreira
On espère qu’à sa réouverture, le Centre Pompidou aura fait une place de choix à son œuvre d’art.
Corentin Tolisso
Tolisso a effectivement le niveau pour jouer en Bleus : lui aussi sait rater ses penaltys
Pavel Šulc
Il ne parle pas encore français et ne saura donc sans doute jamais pourquoi on peut être hors jeu en partant de sa moitié de terrain.
Clinton Mata
Il y a eu Javier, Juan, et donc désormais Clinton pour perpétuer la tradition des Mata.
Tyler Morton
Si la Chine était considérée comme l’Empire du Milieu, Morton est clairement l’Empereur des milieux de Ligue 1.
Strasbourg
Joaquín Panichelli
Plus besoin de chercher les joyaux de la couronne, ils sont sur la tête de l’Argentin.
Ismael Doukoure
Contre son camp + carton rouge, même Pavard n’a pas réussi à signer une telle prestation cette semaine.
Valentín Barco
Touché coulé par Tolisso.
Mike Penders
Les Allemands avaient les Panzer, les Alsaciens ont Penders.
Diego Moreira
Se faire usurper son identité par un jeune Lyonnais juste après sa sortie, c’est moche.
Par Léna Bernard