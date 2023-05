Les notes du derby Inter-Milan de 2003

Sérgio Conceição

(66m/90m) En France, on range derrière le « Syndrome Micoud », le destin de tous les bons numéros 10 (Martins, Carrière, Ziani, etc.) qui auraient pu potentiellement tenir les rênes des Bleus pendant des années sans l’avènement d’un certain Zinédine Zidane. En Portugais, ça s’applique au numéro 7 et on appelle ça le « Syndrome Conceição ».