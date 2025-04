Top 10 : et le Real ne remonta pas

2000-2001 : La leçon bavaroise

Demi-finale contre le Bayern Munich (0-1, 2-1)

Tenant du titre, le Real Madrid se présente en demi-finales face au Bayern Munich, qui vient d’éliminer Manchester United, vainqueur en 1999. Les Merengues, pas encore Galactiques, s’inclinent 0-1 à l’aller, sur leur pelouse, à cause d’un but de Giovane Élber peu avant l’heure de jeu. Lors du match retour, le futur Lyonnais complique d’entrée la tâche aux Madrilènes en marquant dès la 8e minute. Luís Figo égalise dix minutes plus tard pour redonner espoir aux siens, mais à la demi-heure de jeu, Jens Jeremies douche les ambitions des Espagnols.

2005-2006 : Le solo de Thierry Henry

Huitièmes de finale contre Arsenal (0-1, 0-0)

Tiens donc, Arsenal… Déjà éliminés par la Juventus en huitièmes de finale la saison passée, les Madrilènes de Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Robinho et Roberto Carlos accueillent les Gunners à Santiago-Bernabéu. Parmi cette myriade de stars, c’est Thierry Henry qui se distingue, en marquant l’unique but du match d’un numéro de soliste mémorable juste après la pause. 0-0 au retour à Londres, et les Galactiques passent à la trappe. Bis repetita en 2025 ?

Thierry Henry vs Real Madrid ⚽ #UCL pic.twitter.com/OSszPLF297 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2025

2007-2008 : la Roma-tada attendra

Huitièmes de finale contre l’AS Roma (2-1, 1-2)

L’heure est grave pour le plus grand club du monde, toujours à la recherche de sa Décima, et qui n’a plus passé les huitièmes de finale depuis 2004. Les Merengues, qui ont fini en tête de leur poule, héritent de l’AS Roma, avec le match retour à Madrid. Mais les Romains renversent les copains de Raúl, qui avait pourtant rapidement ouvert le score, grâce à des buts de David Pizarro et Mancini (le Brésilien). Devant un Bernabéu clairsemé, les Madrilènes cèdent une nouvelle fois sur des buts de Rodrigo Taddei et Marko Vučinić malgré un espoir donné par Raúl, encore.

2008-2009 : Rouges sur Blancs tout fout le camp

Huitièmes de finale contre Liverpool (0-1, 4-0)

Deuxième de sa poule derrière la Juve, le Real Madrid défie Liverpool en huitièmes de finale. Si ça se passe mal à l’aller avec une défaite 0-1 (but de Yossi Benayoun), les Madrilènes prennent la tempête à Anfield au retour. Fernando Torres, puis un doublé de Steven Gerrard éteignent les espoirs de la Maison-Blanche, qui concède même l’humiliation ultime en fin de partie : un but d’Andrea Dossena.

2009-2010 : la part du Lyon

Huitièmes de finale contre l’Olympique lyonnais (1-0, 1-1)

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Kaká… Les Galactiques 2.0 viennent d’atterrir à Madrid, et ce n’est pas l’OL de Claude Puel et d’Aly Cissokho qui va les empêcher de filer en quarts de finale après six ans d’attente… Eh bien si, puisque la frappe sous la barre de Jean II Makoun permet aux Gones de s’imposer à Gerland sur la plus petite des marges. Au retour, CR7 s’occupe de rapidement égaliser en glissant le ballon entre les jambes de Hugo Lloris, mais le magnifique Miralem Pjanić crucifie Madrid à quinze minutes du terme devant un Bernabéu bouche bée. Ahou.

🚨Quand Lyon ÉLIMINAIT le Real Madrid au Bernabeu en 1/8e de finale de LDC grâce à ce but de Miralem Pjanic ! 🔥 📆 C’était il y a 14 ans jour pour jour pic.twitter.com/FmrZuWrkaS — Raph Chader (@RaphChader) March 10, 2024

2010-2011 : un Classico fatal

Demi-finales contre le FC Barcelone (0-2, 1-1)

Enfin ! Les Madrilènes passent ces satanés huitièmes de finale et signent un parcours presque parfait jusqu’en demies : huit victoires, deux nuls. Mais voilà, c’est le grand Barça qui se dresse en face des hommes de José Mourinho. À l’aller, les Merengues sont plombés par le carton rouge de Pepe à l’heure de jeu et subissent un doublé de Leo Messi dans le dernier quart d’heure (dont un slalom légendaire). Au retour, Pedro enfonce le Real, qui sauve l’honneur avec un but de Marcelo.

2011-2012 : le calice jusqu’au missile de Ramos

Demi-finale contre le Bayern Munich (2-1, 1-2, 1-3 TAB)

Une nouvelle demi-finale pour la troupe de CR7, qui doit se farcir le Bayern pour retrouver le goût de la finale de la Ligue des champions. Franck Ribéry ouvre le score à l’Allianz Arena avant l’égalisation de Mesut Özil. Mais Mario Gómez inscrit un but capital à la 90e minute. Au retour, Ronaldo replace le Real devant grâce à un doublé dans le premier quart d’heure. Mais Robben remet les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux rencontres. Direction les tirs au but : Sergio Ramos envoie un missile en tribunes, et c’en est fini des espoirs de Décima.

2012-2013 : la loi de Lewandowski

Demi-finale contre le Borussia Dortmund (4-1, 2-0)

Un homme : Robert Lewandowski. Divin lors du match aller face à un Mur jaune en feu, le Polonais claque un quadruplé incroyable et dégoûte un Real Madrid qui se voyait bien en finale. La semaine suivante néanmoins, les Madrilènes ne passent pas loin de l’exploit, puisqu’ils s’imposent 2-0 avec des buts de Ramos et Benzema en fin de match. Mais pour la sixième saison consécutive, les Merengues sont éliminés après avoir perdu le match aller.

2014-2015 : Morata dans les chaussettes

Demi-finale contre la Juventus (2-1, 1-1)

Le Real a enfin décroché sa dixième Ligue des champions et se présente à Turin avec l’ambition de rapidement conquérir une onzième coupe aux grandes oreilles. Mais l’ancien de la maison, Álvaro Morata, contrecarre les plans espagnols en ouvrant le score. Ronaldo égalise avant que Carlos Tévez ne redonne l’avantage à la Vieille Dame. CR7 relance le match au retour en marquant sur penalty, sauf que c’est encore Morata qui a le dernier mot, en marquant un but fatal à l’heure de jeu devant son ancien public. Au moins, il n’a pas célébré.

2019-2020 : le masque pour le Real

Huitièmes de finale contre Manchester City (1-2, 2-1)

C’est la dernière fois, avant peut-être ce mercredi soir, que le Real Madrid n’a pas su refaire son retard après une défaite au match aller. Fin février, juste avant que la crise du Covid n’explose à la gueule du monde, les Madrilènes sont battus à la maison par les Citizens de Pep Guardiola. Isco a beau avoir ouvert le score, Gabriel Jesus puis Kevin De Bruyne ont permis aux Skyblues de retourner la situation. Plus de cinq mois plus tard, Manchester City fait le boulot devant ses travées vides malgré le but de l’espoir de Benzema pour filer en quarts et se faire tordre à Lisbonne pour l’OL de Rudi Garcia.

Le très long voyage d’un supporter du Real Madrid pour assister à la demi-finale retour