Lens insubmersible contre Reims

Buts : Frankowski (39e, SP) et Fofana (55e) pour les Sang et Or // Balogun (22e, SP) pour le SDR

Expulsion : Danso (20e) pour les Sang et Or

La folie de Bollaert. Une semaine après l’ambiance merveilleuse offerte face à l’OM, l’enceinte nordiste, même privée de deux groupes de supporters – les KSO et les Red Tigers – au sein de la tribune Marek, donne encore de la voix de manière impressionnante. Une force supplémentaire pour des Sang et Or seulement vaincus par Nice cette saison sur leurs terres et qui ont une nouvelle fois régné malgré les événements contraires. À l’ouverture du score rémoise sur penalty et l’exclusion de Danso, les Nordistes ont répondu avec abnégation et talent, à l’image du but de Fofana. La deuxième place est protégée, au moins pour une semaine de plus.

Un penalty partout, pas de jaloux

Sous les trombes d’eau qui s’abattent sur Bollaert, Reims ne prend pas l’averse. Bien organisé et prêt à piquer en contre grâce à des offensifs très proches les uns des autres, la bande de Will Still encaisse sereinement les premiers coups. Sur une récupération haute, Openda frappe directement dans les gants de Diouf (4e), lequel intervient ensuite à propos devant Thomasson (11e). Un premier surnombre mal exploité par Cajuste donne le ton (16e), et Reims fait basculer la soirée. Grâce à une belle prise de balle, Flips peut lancer Munetsi dans l’espace, lequel est déséquilibré en pleine surface par Danso. Verdict pour M. Pignard : rouge et penalty, transformé sans trembler par Balogun (0-1, 22e). Comme au Parc des Princes voilà quelques semaines, les Sang et Or se retrouvent à nouveau dans la galère d’un match à gérer en infériorité numérique. Sur un centre proposé par Flips, Ito envoie sa tête à côté (34e), mais le RCL est prêt à réagir. Lancé à l’angle de la surface, Thomasson est bousculé par un Agbadou trop aventureux. La VAR a tout vu, et Frankowski peut remettre les deux équipes dos à dos, encore depuis le point de penalty (1-1, 39e).

Fofana au talent

Quinze petites minutes de pause, et les Lensois reviennent bien mieux organisés sur le pré. Openda se signale enfin par deux tentatives (46e, 50e), tandis que Balogun force Samba à l’arrêt, d’une seule main (53e). Jusqu’au dernier tournant de la partie. Servi à trente mètres côté gauche, Seko Fofana s’infiltre, élimine deux Rémois et fait chavirer Bollaert d’une frappe à ras de terre qui donne l’avantage aux siens (2-1, 55e). Cette équipe de Lens n’est définitivement pas comme les autres. Sonnés, les Champenois tentent bien de réagir, et Balogun pense obtenir un nouveau penalty, mais il s’est jeté sans avoir été touché par Samba et s’en sort finalement avec un avertissement logique (72e). Dans une atmosphère des très grands soirs – qui se succèdent donc au milieu des corons –, les Lensois font le dos rond et résistent aux assauts rémois des dernières minutes. Les voilà qui repoussent l’OM à cinq longueurs et mettent la pression sur le PSG, qui reçoit Ajaccio ce samedi.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Medina, Danso, Gradit – Frankowski, Fofana, Abdul Samed, Machado (Haïdara, 70e) – Sotoca, Thomasson (Fulgini, 89e) – Openda (Onana, 78e). Entraîneur : Franck Haise.

Reims (4-3-1-2) : Diouf – Busi (Touré, 86e), Agbadou, Abdelhamid, Foket – Matusiwa (Sierhuis, 74e), Cajuste (Edoa, 86e), Munetsi – Flips (Zeneli, 74e) – Ito, Balogun. Entraîneur : Will Still.

Revivez le succès arraché par Lens devant Reims (2-1)