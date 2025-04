Jordan Siebatcheu : « Un match de bonhommes »

Will Still peut avoir des regrets, l’entraîneur ayant halluciné devant le manque de réussite de ses joueurs.

Mais dans le camp d’en face, c’est au contraire la satisfaction qui prédomine. S’étant imposés dans la douleur à Lens lors de la 29e journée de Ligue 1, les joueurs de Reims ont ainsi fait part de leur joie face aux médias. « On a vraiment sorti un match de bonhommes, il y avait beaucoup de changements et des joueurs importants n’étaient pas là. Mais tout le monde avait à cœur de faire le travail, de gagner, a, par exemple, déclaré Jordan Siebatcheu. On n’a pas été très beaux, mais on repart avec trois points. L’objectif était de punir dès qu’on en aurait l’occasion, c’est ce qu’il s’est passé deux fois avec Keito Nakamura. On est très contents du résultat, des choses changent et on le voit sur le terrain. »

Samba Diawara, lui, s’est montré un peu plus mesuré… sans cacher son contentement, cependant : « On est capables de faire de très bonnes choses, mais aussi du pire. Ce qui m’importe, c’est que l’on est en train de reconstruire une équipe malgré tout. Là, ça devient consistant. Et faire ces résultats, ce n’est pas le fruit du hasard. On a disputé trop de matchs où l’on n’était pas une équipe, mais il ne faut surtout pas fanfaronner. Tout autre résultat qu’une victoire aurait été difficile sur le week-end, parce que des concurrents directs peuvent prendre des points. Les joueurs ont fait le travail, donc on se doit de les féliciter, mais on insiste sur le fait que ce n’est qu’une étape. »

La course pour le maintien continue !

Record stratosphérique pour Yehvann Diouf