Lens et Lille se partagent le Nord

Lens 1-1 Lille

Buts : Machado (70e) pour Lens // André (45e+3) pour le LOSC

Il était curieux de voir comment Lens parviendrait à enchaîner une deuxième affiche de suite après Arsenal, et la réception d’un LOSC qui ne lui réussit pas vraiment dans son antre de Bollaert. Plus entreprenants que leurs voisins lillois, les Lensois ont pourtant couru après le score avant de finalement sauver un point qui ne satisfera pas grand-monde au coup de sifflet final.

André refroidit Bollaert

Sous le soleil de l’Artois, le public Sang et Or débute son après-midi par de belles retrouvailles avec Seko Fofana venu donner le coup d’envoi fictif de ce derby du Nord. Une affiche, une deuxième cette semaine pour des Lensois héroïques face à Arsenal en Ligue des champions, face à des Lillois frais car reposés et dispensés pour la plupart du voyage peu glorieux aux îles Féroé. D’emblée pourtant, sur une première demi-heure à quasi-sens unique, ce sont les Lensois qui impriment leur jeu.

Préféré à Elye Wahi, Wesley Saïd est le premier à faire passer des frissons aux Lillois mais son coup de tête est bien sorti par Lucas Chevalier. Le porter international Espoirs va multiplier les sorties aux poings dans ce premier acte et surtout être tout heureux de voir une tête de Przemysław Frankowski ne pas le lober d’un rien. Au fil des minutes, le LOSC commence à sortir la tête de l’eau sous l’impulsion notamment d’un remuant Edon Zhegrova. Sur son côté droit, le Kosovar enchaîne les ballons rasants dans la surface lensoise et va finir par trouver Benjamin André, suite à un corner joué à deux avec Rémy Cabella, qui devance Brice Samba pour glacer Bollaert (0-1, 45e+3). La clim’.

Machado sauve les meubles

Dès le retour des vestiaires, Lens se procure une énorme opportunité d’entrée: sur un contre, Sotoca voit sa frappe contrée reprise par… l’épaule de Salis Abdul Samed qui manque une occasion en or de recoller au score. Lille n’est pas en reste et sur un nouveau centre de Zhegrova, Cabella dévisse totalement sa reprise au point de penalty. Il y a du KO dans l’air, les deux équipes se rendent coup pour coup et Franck Haise décide de lancer simultanément le trio Guilavogui-Wahi-Machado. Pari gagnant : sur une perte de balle du seul entrant lillois, Adam Ounas, Guilavogui remise sur Frankowski qui centre parfaitement au second poteau pour Machado qui égalise sur son premier ballon ! (1-1, 70e).

La fin de rencontre est éléctrique : Jonathan David manque une énorme opportunité suite à une récupération haute de Cabella tandis que les Lensois se procurent plusieurs situations chaudes suite à l’entrée de Wahi, et surtout une reprise au point de penalty d’Adrien Thomasson dans le temps additionnel qui aurait offert une précieuse victoire (et plutôt méritée) aux Lensois. En vain : Lille prend un point chez son voisin pour la deuxième année consécutive tandis que Lens reste engluée en deuxième partie de tableau, quatorzième.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Danso, Medina, Khusanov (Machado, 69e) – Frankowski, Diouf (Thomasson, 62e), Abdul Samed, Aguilar – Sotoca (Guilavogui, 62e), Fulgini (Al Aynaoui, 78e)- Saïd (Wahi, 62e). Entraîneur : Franck Haise.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Ismaily, Yoro, Alexsandro, Diakité – André, Angel Gomes (Bentaleb, 88e) – Zhegrova, Cabella, Cavaleiro (Ounas, 69e) – David (Yazici, 88e). Entraîneur : Paulo Fonseca.

Revivez le match nul entre Lens et Lille