Le Doha Sports Stadium, le plus vieux stade de Doha

Il se tient là, à dix minutes à pied du souq Waqif, muré dans le silence. Coincé entre une zone en travaux et une tour qui lui fait de l’ombre. Malgré cela, le Doha Sports Stadium a conservé son architecture d’antan, ainsi que sa couleur blanc crème. Lorsque l’on passe sa grille pour pénétrer dans son for intérieur, il n’y a pas la moindre âme qui reproduit les dribbles de Leo Messi sur le pré. Seulement quelques vigiles qui surveillent une exposition sans le moindre visiteur à 3 heures de l’après-midi. L’un d’eux est kényan et nous glisse : « D’habitude, des Qatariens s’entraînent le soir ici, mais pendant la Coupe du monde, c’est un musée. » Un musée qui raconte les prémices du football au Qatar, arrivé bien avant ce Mondial 2022 et tous ses excès.

Du foot et du pétrole

L’histoire du football au Qatar débute au milieu des années 1940 dans les environs de Dukhan, à l’ouest du pays. C’est ici que les premiers gisements de pétrole ont été découverts, bousculant totalement l’économie qatarie qui vivait jusque-là du commerce de la perle et de la pêche. Alors sous protectorat britannique, c’est par le biais des compagnies pétrolières que les premiers ballons sont arrivés dans l’État du Golfe. « De l’essence était d’ailleurs utilisée pour tracer les lignes dans le sable », explique un écriteau à l’intérieur d’un vestiaire vétuste. Quand il n’y avait pas de ballons, les locaux en fabriquaient avec des chaussettes (ils appelaient cela des « Kora Sharab » ) et nouaient quoi qu’il arrive leurs robes traditionnelles autour de la taille pour jouer.

Rapidement, le football gagne les cœurs, et en 1950, Al-Ahli, le premier club du pays, voit le jour. Il faudra attendre une décennie, et l’apparition d’autres formations comme Al-Arabi (1952), Al-Wakhrah SC (1959) ou encore le Qatar SC (1959) pour que le début d’un football organisé apparaisse au Qatar. « De mémoire, la première coupe s’est disputée à Dukhan, et en 1963, le premier championnat qatari s’est tenu à Doha, explique un historien local qui a préféré rester anonyme. Avant le foot, il y avait évidemment d’autres sports traditionnels et qui sont encore d’actualité aujourd’hui comme les courses de chameaux ou la fauconnerie, où les gens entraînent leurs faucons pour ramener une proie à leur maître. »

C’était le premier stade du pays, le premier terrain en herbe de la région. Il était du coup utilisé par toutes les équipes, c’était un point de rendez-vous du foot.

Le roi Pelé, Mohamed Ali et les chaussures Panda

Pour y disputer un tournoi, il faut un stade. C’est donc un an avant le premier championnat, en 1962, que le Doha Sports Stadium voit le jour. « Il était tout le temps plein du fait de sa position géographique, de sa taille et parce qu’à l’époque, toutes les équipes qui s’y produisaient venaient des différents quartiers de Doha, explique l’historien. C’était le premier stade du pays, le premier terrain en herbe de la région. Il était du coup utilisé par toutes les équipes, c’était un point de rendez-vous du foot. Dans le stade, les supporters des différentes formations s’approprient une certaine partie du stade en fonction de l’équipe qu’ils supportent. » Qui dit premiers matchs dit premières stars, si bien qu’un certain Khatab Al-Dafa se revendique aujourd’hui comme l’un des premiers ayant été élus joueur de l’année. Difficile à prouver, même aux yeux des spécialistes.

Au début des seventies, tout s’accélère. Un peu comme aujourd’hui, la volonté des autorités locales est de faire venir des grands sportifs pour élargir la culture sportive qatarie. Outre un match de boxe de Mohamed Ali, il y a surtout le Santos de Pelé qui vient affronter le club d’Al-Ahli le 14 février 1973. Le match est programmé à 15h, le billet coûte entre 20 et 50 riyals (5 et 13 euros aujourd’hui, NDLR), et les Brésiliens matent les joueurs locaux 3-0. Pelé fait partie des buteurs, mais la légende raconte qu’il a reçu ce jour-là le seul et unique carton jaune de sa carrière adressé par Ahed Al Shanti, un ancien gardien de but du club d’Al-Mareef qui était l’arbitre du jour. « Peut-être que l’arbitre avait fait preuve d’un peu de zèle ce jour-là, admet l’historien qatarien. Mais ce qu’il s’est passé il y a cinquante ans, dans un certain sens et à une autre échelle, c’est la même chose qu’aujourd’hui : c’est important pour les jeunes générations de pouvoir voir leurs stars de leurs yeux. C’est la même chose dans tous les sports. »

If you’re in the mood for a refereeing thread, here’s some more trivia on match officials:Ahed Al Shanti played for Al Maaref in Qatar as a goalkeeper before becoming a referee. He is known for showing Pele the only yellow card of his career, in a friendly at the Doha Stadium! pic.twitter.com/1kiSUPjF7V — Qatar Football Live (@QFootLive) December 19, 2020

À mesure que le foot se développe et devient le sport numéro un, le Doha Sports Stadium devient rapidement trop petit pour les ambitions de chaque club qui construisent tour à tour leur propre stade. C’est de loin qu’il voit la génération dorée des années 1980-1990 arracher notamment un nul historique aux JO de 1984 face à la France de Patrice Garande (2-2), le club d’Al-Sadd régner sans partage sur le championnat national (58 trophées au total, NDLR) ou encore le Qatar glaner sa première Coupe d’Asie en 2019 puis organiser la Coupe du monde en 2022. Les chaussures chinoises Panda, utilisées par les joueurs des années 1960 « pour leur confort », sont désormais une pièce parmi tant d’autres qui trônent dans ce musée à ciel ouvert en plein cœur de Doha. Comme un symbole d’une époque révolue, en Occident aussi bien qu’au Qatar.