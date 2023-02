La Suisse met KO la Serbie

Buts : Mitrović (26e) et Vlahović (35e) pour la Serbie // Shaqiri (20e), Embolo (44e) et Freuler (48e) pour la Suisse

Gens qui rient, gens qui pleurent. Ils ne s’étaient plus vus depuis un drôle de bal, organisé en juin 2018, en Russie. Ils avaient cette fois décidé de jouer la carte de l’apaisement, malgré une banderole déployée dans un vestiaire il y a quelques jours sur laquelle il était possible de voir une carte du Kosovo frappée des armoiries de la Serbie. L’histoire voulait tout de même qu’ils s’expliquent, et au terme d’un match tendu, parfois brûlant, souvent joué sans le moindre équilibre, la Suisse est de nouveau sortie d’un match face à sa rivale avec les poings levés.

Ping-pong

Deux hommes en thobe ont beau s’arracher les cordes vocales, ils n’y arrivent pas. Sur la route du stade 974 de Doha, les supporters serbes, trop nombreux, trop bruyants, trop entraînants, les empêchent de discuter en paix et font un boucan monstre. Mais comment les faire taire ? En leur envoyant un Breel Embolo au visage au bout d’une petite vingtaine de secondes de jeu ? Bonne idée. Reste que Vanja Milinković-Savić se nourrit du bordel et décide de le faire savoir en sortant une première immense parade devant la pointe de l’AS Monaco, suivie dans la foulée d’une seconde sur une lourde frappe de Xhaka. En moins d’une minute, le ton de ce Suisse-Serbie ouvert à tous les vents est donné entre deux nations tenues par des organisations défensives baroques. Le premier à en profiter est bien sûr Xherdan Shaqiri, débarqué à point nommé pour conclure une contre-attaque démarrée côté gauche avec Ricardo Rodríguez (0-1, 20e).

Portée par un grand Tadić, dangereuse sur une tête de Milenković et encore plus sur un poteau touché par Zivković, la Serbie répond en vitesse grâce à une subtile déviation de Mitrović au bout d’une offrande de son capitaine (1-1, 26e). Calculer, Dragan Stojković et Murat Yakın n’ont pas envie de le faire. On l’a compris : ce dernier billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde se gagnera ou se perdra au ping-pong. À une erreur de Shaqiri qui va profiter au duo Tadić-Vlahović (2-1, 35e), la Nati relance alors d’un bel enchaînement côté droit où Widmer, pourtant en galère, va trouver Embolo, impossible à faire taire depuis le début de la soirée dans les six mètres serbes (2-2, 44e). Dans ce concours de doigts posés sur la bouche, d’où Shaqiri n’est pas passé loin de repartir avec deux buts dans les poches, les deux ennemis sont dos à dos aux citrons.

Tempête de Breel

Punie pour avoir été une nouvelle fois incapable d’afficher un minimum de rigueur sans ballon, la Serbie va être la première à poser un genou en seconde période sur une merveille de mouvement collectif de la Suisse, où Embolo va dominer physiquement Pavlović, trouver Shaqiri en retrait et voir Vargas talonner dans les airs en direction du pied gauche de Freuler (2-3, 48e). À 3-2, la Suisse a un pied et demi au deuxième tour, et Dragan Stojković, obligé de calmer ses remplaçants – Predrag Rajković en tête – prêts à entrer sur la pelouse pour échanger des marrons avec les joueurs de la Nati, ne compte pas se laisser faire malgré la pose progressive de barbelés par Yakın. Problème, à un immense raté d’Embolo, Dušan Tadić ne réussit à rétorquer que par une maigre frappe au-dessus, et la Serbie va passer sa deuxième période à se débattre dans le vide, passant même tout proche d’encaisser un quatrième but sur un coup franc d’Akanji, puis sur une occasion de Fassnacht. Quatre ans après la bataille de Kaliningrad, l’histoire s’est répétée.

Serbie (3-4-1-2) : V. Milinković-Savić – Milenković, Veljković (Gudelj, 55e), Pavlović – Živković (Djuricić, 78e), S. Milinković-Savić (Maksimović, 68e), Lukić, Kostić – Tadić (Radonjić, 78e) – Vlahović (Jović, 55e), Mitrović. Sélectionneur : Dragan Stojković.

Suisse (4-2-3-1) : Kobel – Widmer, Akanji, Schär, Rodríguez – Freuler, Xhaka – Shaqiri (Zakaria, 69e), Sow (Fernandes, 68e), Vargas (Fassnacht, 83e) – Embolo (Okafor, 90e). Sélectionneur : Murat Yakın.