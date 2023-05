La petite polémique entre Vinicius Junior et les arbitres

Difficile de se prononcer sur l’homme du match, concernant la finale de Coupe du Roi gagnée par le Real Madrid face à Osasuna.

Car si Rodrygo a inscrit les deux buts de son équipe et dédicacé le premier à Ignacio, un enfant atteint d’un cancer, Vinicius Junior a été à l’origine des meilleures occasions des Merengues en semant la panique dans la surface de réparation adverse à de nombreuses reprises.

Mais le Brésilien s’est également signalé par un comportement moins brillant en ne saluant pas les arbitres avant le coup d’envoi, sans que personne ne sache s’il s’agit d’une simple étourderie ou d’un acte conscient et volontaire. Face à la presse, son président Florentino Pérez a préféré rappeler que son poulain n’était tout simplement pas assez protégé sur le terrain : « Il est le meilleur joueur du monde à son poste, nous devons défendre ceux qui produisent quelque chose de spécial comme lui. »

Des fautes sifflées en échange de gestes de politesse, marché conclu ?

Vinicius Jr walking away from the refs, and not greeting them. @relevo pic.twitter.com/xKqtuoeh5r

— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 6, 2023