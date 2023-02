La déception Lewandowski

Dans un relatif anonymat et au terme d’une démonstration de force siglée France, la Pologne plie donc bagage à Doha. Déception collective légitime, les Orly ont effectivement traversé ce séjour qatari en fantômes inoffensifs. Et parmi eux, un Robert Lewandowski totalement dépassé.

Le petit Robert

Cette analyse rapide de la prestation de la machine à marquer de Leszno risque pourtant d’en irriter certains. Principal argument de défense : « Lewandowski est mal entouré en sélection et ne peut donc pas s’exprimer. » Un élément éminemment légitime, puisque la qualité polonaise aura rarement été mise en avant durant cette quinzaine. Il faut dire que, sans injure aucune envers Grzegorz Krychowiak ou Krystian Bielik, les seuls Przemysław Frankowski et Piotr Zieliński semblaient à même d’alimenter leur capitaine en bonbons (seulement sept tirs, trois cadrés, dont deux sur penalty durant le tournoi).

Mais malheureusement pour « Lewy » , ce rendez-vous manqué avec la Coupe du monde se sera joué au-delà du simple compte-rendu technique. En effet, si l’avant-centre a peiné à briller, c’est en partie à cause d’une crise de confiance criante. Premier facteur visible : les penaltys. Lewandowski en a ainsi eu trois sous les crampons, pour deux manqués. Dans sa routine préfrappe, le buteur a d’abord laissé transparaître un stress lourd, symbolisé par de grandes respirations et quelques coups d’œil guère rassurants aux écrans géants. Ensuite, c’est au travers d’une course d’élan aussi irritante que mal exécutée que ses deux tentatives mollassonnes ont été soigneusement captées par Guillermo Ochoa et Hugo Lloris (face à qui il parviendra finalement à marquer).

Crise de confiance

Des signaux de faiblesse criants pour celui qui nous a habitués à enchaîner les mines à l’Allianz Arena ou à régaler les Catalans depuis son début d’aventure au FC Barcelone. Car l’autre symbole de cette absence de leadership, au milieu d’un marasme collectif peu glorieux pour la Pologne, trouve sa place dans la quête personnelle d’un bonhomme que l’on attendait en guide national.

Jusqu’ici vierge de pion Mondial, Lewandowski, 34 ans, s’est effectivement précipité dans un sprint à la statistique qui aura biaisé son entame de tournoi. Un facteur mis en lumière par sa joie après avoir doublé la mise face à l’Arabie saoudite (images évidemment très touchantes). On pensait alors le sniper libéré de son poids. Il n’en aura rien été.

Homme de club

Marqué par son échec contre le Mexique, puis son trop-plein d’émotion face aux Faucons saoudiens, le Polonais a ainsi baissé pavillon devant l’Argentine et la France, incapable de peser sur les défenses (63% de passes réussies), cantonné à un second rôle offensif – tantôt ailier, voire meneur de jeu à force de décrocher pour tâter le cuir – et, comme évoqué, peu aidé par la frilosité tactique de Czesław Michniewicz (il n’aura été associé à Arkadiusz Milik, puis Krzysztof Piątek que 85 minutes sur les 305 disputées).

Mal à l’aise ou mal servi, Robert Lewandowski a donc dit au revoir à ce qui semble être sa dernière Coupe du monde. La fin quelque peu amère du meilleur buteur de l’histoire de son pays (78 réalisations), qui restera donc une légende de club et un très bon joueur de sélection. C’est déjà bien.