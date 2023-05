Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l'OL

Tremblement de terre.

Après un mandat de près de 36 ans à la présidence de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a quitté ses fonctions. Comme révélé par L’Équipe, puis confirmé par OL Groupe par communiqué ce lundi matin, les Américains d’Eagle Football, nouveaux propriétaires du club, se sont résolus à continuer sans l’emblématique président de 74 ans au terme d’un conseil d’administration, vendredi dernier. Aussi, les proches d’Aulas « sentaient qu’il songeait à s’effacer pour permettre aux Américains de se montrer plus actifs », rapporte le quotidien français.

La principale raison de son départ et de cette mauvaise collaboration viendrait de la cellule de recrutement. Aulas n’aurait jamais souhaité accompagner les nouveaux propriétaires dans la restructuration totale de ce secteur. Un beau chèque de dix millions d’euros, prévu en cas de séparation, attendrait le dirigeant français – qui pourrait vite obtenir le rôle de président de la future Ligue féminine – sur son bureau dès ce lundi matin. « L’OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club rhodanien, qui précise tout de même que l’emblématique président « n’occupera plus que les fonctions de président d’honneur ».

Criblé de dettes et pensionnaire de la Ligue 2 il y a 35 ans, l’OL est devenu sept fois champion de France (2002-2008) sous Aulas. Gigantesque.

Lyon : révolte, Général !