Gary Lineker, consultant hors terrain

En seize ans de carrière et plus de 400 matchs au compteur, Gary Lineker n’a jamais connu d’expulsion. Pas même un seul petit carton jaune. Incarnation du fair-play sur le rectangle vert, le buteur gentleman de l’Angleterre des eighties a toujours été un modèle de droiture, de respect, et de classe. Il aura donc fallu attendre ses 62 ans et un tweet de 47 mots pour voir ce vieux lion exclu. Une sanction tombée le week-end dernier, après une sortie de Lineker sur Twitter à propos de la politique anti-immigration du gouvernement britannique, qui disait ceci : « C’est juste une politique incommensurablement cruelle dirigée contre les personnes les plus vulnérables dans un langage qui n’est pas différent de celui utilisé par l’Allemagne dans les années 1930. »

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Certes, on a vu plus fin comme tacle. Mais après tout, si celui qui a pour deuxième prénom Winston (en hommage à Churchill) s’est imposé dans le paysage médiatique britannique depuis trois décennies, c’est grâce à son sens de la formule. Le même qui avait accouché, un soir de 1990, de l’adage le plus connu du monde du ballon rond, ce sport simple où, à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. Une punchline devenue poncif éculé, mais qui préfigurait la reconversion de celui qui, depuis 1999 et sa prise en main de Match of the Day, est devenu la principale figure médiatique du sport roi outre-Manche. Animateur de l’émission phare de football du service public, la BBC, le meilleur buteur du Mondial 1986, troisième meilleur buter des Three Lions avec 48 pions, est devenu plus qu’un consultant sportif. À tel point qu’il peut dorénavant s’attaquer à autre chose qu’au foot, au point de faire trembler le gouvernement. Sa récente sortie sur la politique anti-immigration était d’ailleurs loin d’être la première.

Working class heroe

Épinglé par les Paradise Papers en novembre 2017, pour avoir acheté une maison de vacances aux Barbades via une compagnie offshore, Gary Lineker fait partie des retraités qui ont su faire fructifier leur nom après avoir raccroché les crampons. Il n’en reste pas moins un homme proche du peuple, lui qui aurait dû être marchand de légumes comme son père, son grand-père, et son arrière-grand-père avant lui. Mais s’il a bien alpagué quelques clients au marché de Leicester étant petit, le jeune Gary a fait fortune grâce à la gonfle, sans prendre le melon pour autant. Au point d’être toujours adulé dans la cité de Jamie Vardy. Présent au King Power Stadium samedi lors de Leicester-Chelsea, Lineker a d’ailleurs pu constater que cette cote de popularité était intacte, avec plusieurs pancartes brandies pour le soutenir. « C’est notre gars ! Il se dresse pour les gens à qui on ne donne pas la parole ! », résumait ainsi un supporter des Foxes au Guardian.

Dans une ville où il a expérimenté le racisme à cause de ses yeux et traits sombres, Gary Lineker laisse ainsi l’image du type qui n’oublie pas d’où il vient. Personne ne s’étonne donc de le voir critiquer publiquement la dernière loi anti-immigration du gouvernement conservateur. Son tweet, devenu viral, a largement dépassé sa communauté de 9 millions d’abonnés, et provoqué la colère de Downing Street et des tabloïds conservateurs. Pourtant, un rapide coup de souris sur le lieu du crime, son compte Twitter, témoigne de l’engagement politique du consultant de la BBC. Au milieu d’une interview de Bernie Sanders, de tweets pro-révolution en Iran, de multiples renvois vers un podcast politique, de soutiens à des événements caritatifs et de partage d’enquête sur la déforestation en Amazonie, on retrouve un tweet daté du 28 février, dans lequel l’ex-buteur se paye (déjà) le Premier ministre.

This is sensational. Not a hint of irony. Quite brilliant. 👏🏻👏🏻 https://t.co/27PHZ6nr9u — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) February 28, 2023

Ce genre de sorties, Gary Lineker en est friand depuis qu’il a fait du réseau social son terrain de jeu. En 2016, après s’être positionné contre le Brexit, il était ainsi décrit par un article de Vice comme « la voix la plus forte de la gauche britannique à la fois résolument libérale et résolument sans peur de faire connaître son point de vue ». Un positionnement confirmé par l’intéressé lui-même, en 2017, sur Twitter, évidemment : « Je fais plus de courses vers la gauche que vers la droite, mais je ne me suis jamais senti à l’aise sur l’aile », quelque temps après avoir regretté un prisme politique britannique trop à droite, ou trop à gauche, se déclarant « sans abri politique ».

Lineker, le multirécidiviste

Sa récente sortie était d’ailleurs loin d’être la première sur le sujet de l’immigration. Le 18 octobre 2016, il s’offusquait déjà à la suite d’une sortie du député David Davis, suggérant des tests dentaires pour vérifier l’âge des réfugiés : « Le traitement de certains envers ces jeunes réfugiés est affreusement raciste et totalement sans cœur. Que se passe-t-il dans notre pays ? » Le Sun avait alors demandé son limogeage de la BBC (déjà), pour avoir enfreint les règles d’impartialité, à la suite de quoi il a été exempté de ce règlement en tant que présentateur indépendant. Un des nombreux épisodes qui ont vu l’ancien Barcelonais sous le feu des critiques politiques après un tweet jugé déplacé.

Un scénario qui s’est de nouveau répété en ce début mars 2023, après une nouvelle analogie avec l’Allemagne signée Lineker, moins inspirée que celle de 1990. Ce qui a cette fois coûté au twittos compulsif sa présence au Match of the Day du week-end. Soutenu par ses compères de plateau (Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards…), il a été réintégré dès lundi après avoir encaissé les coups venus du camp conservateur. Et reçu d’innombrables soutiens, notamment dans les colonnes du Guardian. « Les tweets politiques de Lineker vont pour la plupart dans le sens du vent, c’est bien de s’occuper de l’environnement, c’est cruel de détenir et expulser des personnes demandant l’asile. Franchement, les arguments concernant la VAR sont plus controversés », écrit ainsi l’éditorialiste Hannah Jane Parkinson dans l’édition du 12 mars, avant d’ajouter : « Lineker est également l’une des personnalités les plus connues et les plus sympathiques que nous ayons. Il a un sens de la formule pour lesquels les politiciens tueraient. Et c’est bien sûr la raison pour laquelle Lineker partage ses opinions. »

Mais peut-on dire ce qu’on veut lorsque l’on travaille pour le service public, y compris sur un sujet qui ne relève pas de notre expertise ? Au contraire, peut-on reprocher à un citoyen d’utiliser sa liberté d’expression en faisant fi de sa notoriété ? C’est tout le débat qui a agité Westminster le week-end dernier. Et Twitter. Un combat médiatico-numérique dont Gary Lineker ressort vainqueur. Sans lui, la cultissime émission Match of the Day s’est transformée en vingt minutes d’images sans journalistes ni consultants en plateau, pour la première fois de son histoire. Et, dès le lundi, l’ancien buteur de Tottenham a été rappelé à la barre, sans avoir supprimé son tweet qui a réussi sa mission : faire parler du sujet de fond. En attendant le prochain.

Kanté et Pogba en Bleus : déjà de l'histoire ancienne ?