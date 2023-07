« Eugénie et Wendie qui marquent, c’est un symbole magnifique »

Après avoir vécu le match stressée au sein de l’événement Famille bleue d’Intersport, on te sent soulagée. On a quand même vu un meilleur visage que contre la Jamaïque.

C’est plus facile de parler après une victoire ! Elles ont fait une grosse première mi-temps, en étant solides dans les duels. Collectivement et offensivement c’était bien, il y avait du jeu, alors que c’est ce qu’on leur avait reproché lors du match contre la Jamaïque. On a retrouvé une belle entente entre Eugénie (Le Sommer) et Kadi (Kadidiatou Diani), qu’on n’avait pas eu lors de la première rencontre. On a eu 20 minutes difficiles en début de seconde période, mais c’est normal, les Brésiliennes sont revenues de la pause avec d’autres intentions. Donc il fallait faire le dos rond. Finalement, on prend ce but et on s’est dit que ça allait être difficile, mais on a vu qu’on avait le mental. Encore une fois sur coup de pied arrêté, avec Wendie (Renard) et Selma (Bacha) qui se connaissent par coeur. Elles font mal quand elles sont associées toutes les deux sur le terrain. Ça nous permet de prendre une victoire tellement importante pour la suite de la compétition.

Que faut-il retenir de cette victoire selon toi ? La première mi-temps, ou avoir su rebondir après l’égalisation ?

Les deux. La première mi-temps m’a beaucoup séduite dans le jeu. Je ne m’attendais pas à ce qu’on domine autant cette équipe brésilienne et qu’on soit tant supérieures. Et le fait d’avoir réussi à rebondir c’est aussi très positif. Je pense qu’il n’y a pas si longtemps, après le but on se serait peut-être un peu plus effondrées et le Brésil serait passé devant nous. Là, on a su repartir de l’avant, mettre notre jeu en place, ne pas s’affoler. Et on a fait une meilleure fin de match que les Brésiliennes alors que ça aurait pu tourner dans l’autre sens si on se fie à la physionomie de la rencontre. Ça va montrer aux équipes adverses qu’on est là mentalement, et que même si elles arrivent à nous mettre un but, on saura revenir au score.

Là c’est bon, les Bleues sont entrées dans leur Coupe du monde ?

Oui, forcément elles sont libérées. Ce match était très important. Quand on a vu notre groupe, on savait que ces deux premières rencontres allaient être capitales, surtout celle contre le Brésil. Si tu es deuxième, tu peux prendre l’Allemagne et être dans la partie de tableau de l’Angleterre potentiellement. Pour moi, avec quatre points en deux matchs, elles ont plutôt fait le travail. D’autant plus qu’il nous reste l’adversaire le plus faible du groupe.

Wendie Renard était très incertaine, et finalement c’est elle qui sauve les Bleues…

C’est du Wendie ! La connaissant, dès l’instant où j’ai su qu’elle avait participé à l’intégralité de l’entraînement hier, je savais qu’elle allait jouer aujourd’hui. Sauf douleur de dernier moment. Avec Eugénie, c’est la joueuse la plus expérimentée du groupe, et elle le porte. On connaît son jeu de tête, on l’a encore vu aujourd’hui. Elle est capable de débloquer des situations. Avec Sandie Toletti, je trouvais déjà que ça avait été la meilleure Française contre la Jamaïque. Ce midi, elle a encore fait un gros match et elle marque le but de la victoire !

Et c’est Le Sommer qui ouvre la marque. C’est bon signe pour le groupe que les deux taulières soient au rendez-vous ?

Selon moi, pour avoir une bonne sélection, il faut un mix entre l’expérience et la jeunesse. On l’a magnifiquement constaté. Vicki Becho a fait énormément de bien, Selma Bacha, même si elle est expérimenté avec l’OL, reste jeune en Bleue et elle ramène toute cette fougue. En même temps, tu as besoin de joueuses qui ont l’expérience du haut niveau, des grandes rencontres. Eugénie et Wendie qui marquent, c’est un symbole magnifique. On ne peut pas faire un meilleur exemple de ce que doit être une sélection nationale.

Quelle va être la priorité contre le Panama ?

Ça peut se jouer au goal-average donc il va falloir marquer pour ne pas risquer de se retrouver face à l’Allemagne en huitièmes de finale.

Quels sont, selon toi, les axes d’amélioration ?

Il faudrait qu’on arrive à mieux faire le dos rond sur les temps faibles, être plus solides, ne pas paniquer, et avoir cette sérénité même si l’adversaire pousse. Comme ça, on éviterait de prendre un but dans un temps faible, comme ce midi. Il va falloir également plus de sérénité dans les buts parce que Pauline (Peyraud-Magnin) en a manqué, je trouve. On sait qu’elle peut être calme, elle l’a déjà montré. Je ne m’inquiète pas, parce que je sais de quoi elle capable. Il y a des matchs sans et là c‘était un match avec un peu de fébrilité de sa part.

Souvent, l’équipe type se dessine en cours de compétition. Penses-tu que cette victoire scelle le onze de départ ?

Je pense, oui. Lors du premier match, il y a eu un changement de système avec un passage en 4-4-2. Kenza Dali, qui pouvait être l’une des perdantes de ce remaniement, a finalement retrouvé un couloir droit où elle a déjà joué, mais il y a très longtemps. Peu importe le système, je pense qu’on a trouvé une équipe type. Il faut forcément de la stabilité pour aller au bout. L’Angleterre est allée au bout avec le même onze du début à la fin, les Pays-Bas aussi, les USA c’est souvent le cas également. On verra ce que fera le sélectionneur contre le Panama, mais peut-être qu’on a trouvé notre équipe type.

