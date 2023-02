Fofana-Tchouaméni, les yeux fermés

En janvier 2020, l’AS Monaco décidait de se reconstruire autour d’un double pivot incarné par deux paris : Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana. Plus de deux ans plus tard, le premier sue pour le Real Madrid et le second est toujours un poumon essentiel pour l’ASM, mais les deux hommes sont surtout attendus pour commencer le Mondial au cœur du milieu des Bleus, lundi. Retour sur la fabrication d’une paire qui pourrait vite redevenir précieuse.

Il y a d’abord eu un puzzle éparpillé et des chiffres éparpillables : 21 matchs de championnat disputés pour seulement huit petits succès, 36 buts marqués et autant d’encaissés, faisant alors porter à l’AS Monaco la casquette de 18e défense de Ligue 1, plus de 70 joueurs sous contrat et quasiment tous les schémas de jeu testés. Puis, il y a eu les maux de tête pour trouver comment et surtout avec qui réussir à sécuriser une ligne défensive de plus en plus poreuse ? Le 29 janvier 2020, l’ASM, treizième du championnat et récupérée par Roberto Moreno après Noël, va mal, et dans les hautes sphères princières, l’heure est autant à un sauvetage des meubles de la saison en cours qu’à une projection efficace sur l’avenir. L’objectif est clair : ne plus se planter et trouver deux jeunes pièces capables de former un nouveau double pivot consistant à la manière du duo Fabinho-Bakayoko de 2017, soit un savoureux mélange d’impact à la récupération et de variété balle au pied. « La réussite de Lille et de son double pivot extrêmement solide a aussi été une source d’inspiration », décryptait l’ex-responsable de l’analyse du jeu de l’AS Monaco, Adrien Tarascon, aujourd’hui en poste au LOSC, dans les pages du livre Comment gagner un match de foot ? « Dans ce Monaco, il fallait un double pivot capable d’apporter un gros volume de récupérations tout en ayant des qualités complémentaires et faciles à développer dans l’utilisation du ballon. » Les élus ? Aurélien Tchouaméni, 20 ans, et Youssouf Fofana, 21 ans : deux boulons tombés le même soir sur le Rocher début 2020, l’un débarqué en provenance de Bordeaux et l’autre de Strasbourg, et qui, un peu moins de trois ans plus tard, pourraient débuter ensemble au milieu du décor de film d’action préféré des hommes en crampons : un match de Coupe du monde. Il y a des sauts plus ratés.

« On a réussi à construire une alchimie »

Le premier plongeon monégasque du duo n’a pourtant pas été si fluide, car si Fofana a eu l’opportunité de marquer des points avant l’interruption du championnat par la pandémie, Tchouaméni, lui, a dû être patient et manger des miettes (65 minutes) jusqu’à l’arrivée de Niko Kovač lors de l’été 2020. La tige de Rouen a quand même souri, jeudi, à l’évocation de ces moments de découverte : « On a signé le même jour, moi à 22h, lui peut-être à 22h30. On est de la même génération, on a les mêmes centres d’intérêt, on a vécu à l’hôtel ensemble, donc on s’est très vite rapprochés. Et derrière, on a appris à jouer ensemble, à comprendre les mouvements de l’un et et de l’autre, on a réussi à créer des connexions, à se construire une alchimie sur le terrain qu’on a pu voir en Ligue 1. » La mise en relation a été progressive, mais très rapidement concluante lorsque dans la foulée d’une claque reçue à Lyon, Kovač décida de faire des deux poumons français le réacteur de son système basculant d’un 4-4-2 en phase défensive à un 3-4-2-1 en phase offensive. Avec ce nouveau costume, l’AS Monaco a terminé la saison 2020-2021 sur le podium de Ligue 1 avec un Aurélien Tchouaméni confirmant sa réputation de harceleur (deuxième plus gros tacleur des cinq grands championnats d’Europe derrière Laurent Abergel et devant Benjamin André, deuxième aux tacles tentés dans les derniers tiers adverses) doublée de celle d’un maître pour casser les blocs adverses par la passe et Youssouf Fofana à l’aise pour glisser sa truffe entre les lignes un cran plus haut.

Actuel adjoint de Luka Elsner au Havre, Serge Costa, qui a accompagné en parallèle de sa carrière de coach un bon paquet de Bleus, notamment Matteo Guendouzi, Benjamin Pavard ou encore Jules Koundé, en tant que player development coach – soit un consultant extérieur au club contacté pour « aider le joueur à combler ses manques, à le rendre plus fort, plus rapide, plus rentable, plus efficace, plus pragmatique, plus intelligent » – n’a rien oublié de sa collaboration avec l’ancienne doublette monégasque. De Fofana, il dit : « J’ai rencontré Youssouf lors de l’été 2017, au moment où il est arrivé à Strasbourg. J’étais à l’époque adjoint de l’entraîneur de la CFA2 et directeur du centre de formation, François Keller. C’est un garçon qui, plus jeune, a quitté Clairefontaine sans avoir signé dans un club professionnel et a toujours eu une profonde envie de réussir. Sa progression a été un peu plus irrégulière, il a dû digérer les étapes de son succès, mais on a notamment travaillé tous les deux sur où et quand casser les lignes adverses et sur la technique de frappe. Son but marqué avec Strasbourg contre Lille en Coupe de la Ligue, c’est exactement ce qu’on avait bossé : chercher la frappe au rebond, à l’entrée de la surface plutôt que dans la surface, raccourcir la course… On a aussi étudié les projections de Pogba ou la façon de presser d’Idrissa Gueye, par exemple. »

Le cas de Tchouaméni est différent. « Complètement, même, prolonge Costa. Aurélien m’a été présenté par son agent Jonathan Kébé. Il m’avait déjà fait travailler avec Jules Koundé. Aurélien a toujours été très clair dans ses intentions. Comme tous, il est venu me voir pour avoir plus d’efficacité à son poste, plus de régularité dans toutes les phases de jeu, faire encore plus mal dans le dernier tiers adverse. On n’a jamais eu aucune limite. On a travaillé la création, la construction, la finition. On a notamment axé sur son jeu de tête lors de l’été 2020. Comme c’est un obsédé des détails qui peuvent le rendre meilleur, il voulait gagner en régularité et on a fait un gros focus sur le timing de son jeu aérien et ça a payé. Il a marqué plusieurs buts comme ça. » Dont un, en mars dernier, avec les Bleus, face à la Côte d’Ivoire (2-1).

L’ordinateur et le truffier

Interrogé fin 2020, Niko Kovač n’hésitait pas à jeter des louanges sur deux types « puissants, techniquement très bons et qui défendent très bien. Ils ne ferment pas les yeux quand on leur montre des choses. S’ils restent sains dans leur tête, ils auront une grande carrière. » Au jeu des différences, Serge Costa, qui a un temps pu pousser très loin son travail avec Tchouaméni grâce à l’appui d’Adrien Tarascon, fonce : « Aurélien, c’est le régulateur du duo, celui qui va t’organiser l’ensemble. Il est fort dans la verticalité, fort dans la transition et possède une intelligence de passes hors normes. Youssouf, lui, est davantage dans la percussion, c’est un agitateur. C’est un joueur qui peut te mettre une énorme pagaille dans les blocs adverses. C’est deux profils qui se marient parfaitement et qui pourraient même se marier avec celui de Matteo Guendouzi. On peut imaginer un Aurélien en 6, Matteo entre les deux, Youssouf un cran plus haut, et ce serait cohérent dans l’animation. » Ce que l’on sait, pour le moment, c’est qu’après leur excellente saison 2020-2021, le bélier Youssouf Fofana, souvent magnifié par son association avec l’ordinateur Aurélien Tchouaméni, aujourd’hui au Real Madrid, ont confirmé. Ils se sont même retrouvés ensemble d’entrée avec les Bleus, face à l’Autriche (2-0), en septembre, lors d’une nuit où Fofana, qui sait aussi mordre et dont les stats – deux buts et neuf passes décisives en 115 matchs avec l’ASM – ne disent pas tout de sa capacité à combiner en une touche ou à compenser les déplacements des offensifs, vivait sa première.

Positionné aux côtés de Tchouaméni dans un 3-4-1-2, on l’a vu très à l’aise sans ballon pour compenser les mouvements de Griezmann, comme ici…

… avant de se muer en joueur de couverture presque passeur décisif pour Tchouaméni, parti se projeter.

On a également pu le voir intelligent dans le partage des zones avec Kylian Mbappé…

… avant d’être touché derrière la ligne de pression adverse.

Ce sera aussi le cas sur la séquence amenant le 2-0.

Questionné en septembre, Tchouaméni avait affiché sa joie de se marrer de nouveau avec Fofana. S’ils sont de nouveau alignés contre l’Australie, les deux potes le seront cette fois dans une autre animation : un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 version Russie 2018 où le troisième milieu devrait normalement être Adrien Rabiot. La certitude est qu’en l’absence du duo Kanté-Pogba, leur présence au même endroit au même moment permet à Didier Deschamps de gagner du temps et d’avoir une paire déjà fiable. Le sera-t-elle sur un Mondial ? Suite du puzzle à suivre.