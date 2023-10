« François Hollande a une bonne petite conduite de balle »

Durant l’une des formations de Banlieues Climat à Strasbourg, on a pu voir François Hollande jouer au foot au milieu des jeunes présents sur place. Alors, il était comment balle au pied malgré son costard et ses chaussures de ville ?

Il a une bonne petite conduite de balle. Je lui avais prévu des crampons en 42, mais il fallait un peu se dépêcher, on n’avait pas forcément le temps, donc même avec les chaussures de ville, il a fait ce qu’il fallait !

Il avait tout de même l’air un peu en souffrance niveau cardio…

À la fin, il y avait une interview avec France 3, il avait l’air essoufflé. (Rires.) Mais j’ai eu des échos et je pense que ça lui a plu. Dans le train du retour, il était comme un fou, il a adoré la séquence, le foot et le fait de voir des jeunes impliqués dans la question climatique.

C’est quelque chose de récurrent dans vos formations d’intégrer du foot ou du sport ? L’atelier, c’est quelque chose que l’on a mis en place pour lier sport et environnement. C’était un petit relais en équipe avec des images liées à des questions environnementales sur le parcours. C’est un peu thématique, il faut réaliser le parcours, esquiver les obstacles, et en même temps regarder des images au sol et tout au long du parcours. Et à la fin du relais, chronométré, il y a un petit test en lien avec les images du parcours et on peut gagner des secondes si on répond correctement.

D’un point de vue personnel, quel est ton rapport au foot ?

Quand j’étais petit, j’étais ici au club de la JS Koenigshoffen (Joie et Santé de Koenigshoffen, NDLR), où on a accueilli François Hollande. Après, j’ai fait plein de clubs partout et j’ai arrêté il y a quatre ans, parce que je suis parti étudier à Londres. Mon rêve, c’était d’être footballeur. Le climat, l’engagement, l’écologie, créer une association, ce n’était pas du tout mon objectif. À côté de ça, je me suis toujours dit que je voulais mettre la lumière sur mon quartier avec le foot. Et finalement, ça s’est fait via le monde associatif.

L’équipe de France vient d’annoncer qu’elle allait utiliser le train pour ses déplacements de trois heures ou moins. C’est un geste fort, avec un impact potentiellement vertueux.

La question des transports est effectivement super forte, celle de l’imaginaire qui est véhiculée par les sportifs aussi. Parce que c’est lié au sujet des conséquences climatiques. L’impact sur les conditions physiques, en matière de qualité de l’air, avec des études qui ont montré l’impact de la pollution sur les performances, avec les particules fines qui entrent dans les poumons ou même sur la canicule, les chaleurs extrêmes. Climatiser les stades, d’un point de vue énergétique, c’est catastrophique. Si on fait des Coupes du monde à l’autre bout de la planète, ça signifie beaucoup de transports. On voit malheureusement que, dans un monde avec des ressources finies, ça va être de plus en plus compliqué de pratiquer un sport à haut niveau. En même temps, le sport, c’est tout de même un sujet qui maintient beaucoup de gens en vie en matière d’émancipation, de rêves et aussi de condition physique. C’est quelque chose de très important à mettre en avant.

Il y a beaucoup d’exemples de joueurs issus des quartiers qui ont percé. Tu as l’objectif de te lier au monde pro pour avoir leur soutien dans des interventions ? Parce qu’on voit peu de footeux s’investir dans cette cause.

On aimerait bien. On a un format maintenant qui est disponible et qu’on a fait avec François Hollande, on a un ancien joueur pro, mon pote Axel Francke (attaquant de 21 ans formé à Nancy, NDLR), qui nous a un peu aidés. Mais en réalité, comme grandes figures, on n’a personne. On a le rappeur Sefyu qui est cofondateur avec nous et qui dirige le FC 93 (fusion des clubs de Bobigny, Bagnolet et Gagny, NDLR). À travers lui, on aimerait bien aller jusque sur les terrains de foot, dans les clubs, proposer ce format, qui est facile, rapide, drôle, ludique et qui pourrait effectivement commencer à toucher et sensibiliser des personnes qui sont parfois loin des problématiques écologiques ou sociales.

Vous pourriez par exemple aller chercher le Racing à Strasbourg pour les sensibiliser à ces thématiques et ensuite trouver d’autres clubs pros ?

Je pense que ça va être la prochaine étape pour l’équipe de Strasbourg. Aller chercher le Racing, puis d’autres clubs pros. On ne va pas s’arrêter.

Il y a de plus en plus de marques qui sont dans une démarche de circuit court, avec des maillots responsables. Est-ce que c’est aussi un objectif pour vous de vous lier au monde du sport par ce biais-là ?

La question du matériel et de l’écoresponsabilité dans le sport et dans le foot, on y pense énormément. Il va aussi falloir travailler sur l’imaginaire, en pensant la possibilité de customiser soi-même les maillots, en apportant sa touche personnelle et pas forcément aller vers le nouveau maillot en permanence et en racheter un neuf chaque année.

Et tu as le sentiment que le message passe bien auprès des jeunes que vous rencontrez ?

Complètement ! Je n’ai jamais vu quelque chose comme ce qui se passe en ce moment à Strasbourg. Je ne sais pas ce qui s’est passé, certaines personnes étaient émues, d’autres ont réalisé qu’elles avaient énormément appris cette semaine. Donc oui, ils sont transportés, et je n’explique même pas l’ampleur du succès.

Vous avez déjà pu signer des conventions avec le ministère, le projet de l’asso s’est bien développé !

Oui, on a signé un partenariat avec le ministère de l’Éducation supérieure pour que la formation que l’on dispense soit diplômante. C’est une certification exactement, la première en France sur l’écologie. C’est un peu comme la fresque du climat, mais en plus long et plus complet.

