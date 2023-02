Le Brésil galère visiblement à se trouver un nouveau sélectionneur. Pour l'aider à trouver la perle rare, nous lui avons concocté une petite détection. Et si c'était vous le successeur de Tite ?

Samedi 18 Février

Quels joueurs sont sélectionnables ?

Si le quiz s’affiche mal, vous pouvez vous y frotter en cliquant ici

Quelles villes pour quels clubs ?

Si le quiz s’affiche mal, vous pouvez vous y frotter en cliquant ici

Que savez-vous vraiment sur le Brésil ?

Les anciens champions du monde :

Vous avez 100% de bonnes réponses : Vous êtes parfait, même si on doute un peu de la véracité de votre CV. Est-ce que Google ne serait pas un bon ami à vous ?

Vous avez entre 75% et 99% : Vous êtes fait pour ce poste. Le joga bonito n’a pas de secret pour vous et vous respirez la samba, la caïpirinha et les plages de Rio.

Vous avez entre 50% et 74% : Le premier maillot brésilien était bien d’une couleur différente, le président a récemment changé et vous adorez la caïpirinha : vous avez de bonnes connaissances, mais pas assez pour prétendre à cette fonction.

Vous avez entre 25% et 49% : Retournez à la recherche d’un travail et continuez à déposer des CV. Avec de la chance, une sélection asiatique fera de vous son nouveau technicien.

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Pour vous, ce test n’a pas été tudo bem. D’ailleurs, vous n’avez même pas compris la dernière phrase puisque vous ne maîtrisez pas le portugais.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Vous êtes fan de golf.