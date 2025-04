PSG - Arsenal : prends ta place pour la soirée So Foot !

Après l’acte 1 remporté contre Arsenal à l’Emirates, Paris a deux solutions pour aller en finale :

1/ l’emporter

2/ faire match nul

Pour vous, en revanche, une seule solution : le regarder (si vous n’avez pas de billet pour le Parc) avec nous la rédac So Foot. Où ça ? Dans une boîte de nuit. Après une projection très animée sur la péniche Le Mazette, on prolonge la cohabitation gagnante avec une projection au Sacré, discobar en plein cœur de Paris (à côté des Grands Boulevards et du métro Bourse).

Le principe de nos soirées devenues classiques depuis 2019 ? Une projection de match façon 2 salles 2 ambiances.

– une partie bar plus « tribune latérale » avec tables et chaises, avant-match sur la télé.

– une partie discothèque plus « virage » avec des bancs, stroboscope aux couleurs du PSG sur chaque but, reprise des meilleurs chants des supporters dans les enceintes, cadeau pour le supporter le mieux sapé aux couleurs parisiennes, quiz culture PSG et autres surprises.

Le billet de réservation à 5 euros (+frais d’annulation) comprend 1 consommation au bar (pinte de pils / verre de vin / soft).

Alors ne tardez pas à prendre votre billet via ce lien, on va plus que jamais jouer, crier, chanter, sauter, supporter comme jamais.

Important :

Nourriture et boissons en vente sur place.

Programme :

► 19h : ouverture des portes, projection du match aller Arsenal – PSG 2025 ► 20h : avant-match PSG – Arsenal par la rédaction de So Foot, avec un grand quiz public, chants, surprises et des cadeaux à gagner… ► 20h50 : prise d’antenne et diffusion du match sur cinq grands écrans. ► 21h45 : charade de la mi-temps. ► 23h55 : couvre-feu.

RDV mercredi prochain !

La rédac

