Euro Espoirs

Gr. C

France-Pologne (4-1)

Les Bleuets plient la Pologne, mais terminent deuxièmes de leur poule

Par Jérémie Baron le Mardi 17 Juin à 19:58 2 minutes

L’équipe de France U21, même remaniée et en dilettante, a tranquillement dominé la Pologne (4-1) et passe le premier tour de l’Euro, mais concède tout de même la première place de groupe au Portugal. On notera l’immense première période du Rennais Djaoui Cissé !