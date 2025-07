La France prend déjà la porte et quitte l'Euro

Dans un match aux airs de classique tant la France et l'Allemagne se sont joués en compétitions majeures, le ticket pour le dernier carré de cet Euro a été attribué à l'Allemagne (pourtant en infériorité numérique pendant 110 minutes) au terme d'une séance de tirs au but une nouvelle fois fatidique aux Françaises.

France 1-1 (5-6 TAB) Allemagne

Buts : Geyoro (14e, SP) pour les Tricolores // Nüsken (26e) pour la Frauen-Nationalmannschaft

Expulsion : Hendrich (13e) côté allemand

Tirs au but réussis : Karchaoui, Malard, Baltimore, Jean-François, N’Dongala côté français // Minge, Dallman, Knaak, Berger, Bühl, Nüsken côté allemand

Tirs au but manqués : Majri, Sombath côté français // Däbritz côté allemand

Bâle était le théâtre parfait pour ce France-Allemagne : la troisième ville la plus peuplée de Suisse jouxte en effet les frontières françaises et allemandes, séparées par la Passerelle des Trois Pays. Mais dans un Sankt-Jakob Park plein à craquer, l’illusion tricolore n’a pas franchi la soirée même si dépasser enfin ce cap des quarts de finale semblait une mission accessible avant le coup d’envoi. Une illusion qui s’est une nouvelle fois envolée au terme d’une séance de tirs au but perdue par les Bleues, encore une fois face aux Allemandes en quarts de finale (comme lors du Mondial 2015, dix ans auparavant).

Balle au centre

Alors que Laurent Bonadei pouvait compter sur son effectif au grand complet pour la première fois de la compétition, la charnière Griedge Mbock-Maelle Lakrar est mise à rude épreuve dès l’entame du match face au pressing intense des Allemandes. Mais ce sont bien les Françaises qui s’offrent les premières situations de la rencontre, d’abord sur le lancement trop long de Mbock pour Sakina Karchaoui (7e) puis via Marie-Antoinette Katoto qui manque d’application sur sa tête (11e). Finalement, la délivrance pour les Bleues vient de la VAR : alors que l’action de Katoto est déjà tombé aux oubliettes dans les têtes tricolores, le panneau lumineux s’affiche dans le Sankt-Jakob Park et provoque l’incompréhension de tout le monde.

Kathrin Hendrich a été expulsée après seulement 13 minutes de jeu face à l'@equipedefranceF, battant le record de précocité pour un carton rouge lors d'un match dans l'histoire de l'EURO féminin (Eve Périsset après 17 minutes v 🇨🇭 en 2017 auparavant) #WEURO2025 #FRAALL #FRAGER pic.twitter.com/np0jzMSoan — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) July 19, 2025

L’arbitre suédoise de la rencontre Tess Olofsson désigne au bout du compte le point de penalty d’Ann-Kathrin Berger et dégaine un carton rouge direct à l’encontre de Kathrin Hendrich, coupable d’avoir tiré les cheveux de Mbock dans sa surface : le penalty est transformé par Grace Geyoro, non sans frayeur (1-0, 14e). À dix contre onze, la Mannschaft maintient pourtant son pressing tout terrain et entrave les offensives tricolores. Jusqu’à parvenir à égaliser sur corner grâce à Sjoeke Nüsken, délaissée au premier poteau par Elisa De Almeida (1-1, 26e). Les Bleues croient ensuite à la libération sur la madjer de Delphine Cascarino, mais l’arbitre assistante douche les espoirs français en désignant hors-jeu la numéro 20 tricolore (sans nul doute le plus beau presque but de la compétition, 40e).

L’étoile de Berger

Rarement la France s’impose lorsqu’elle ne mène pas à la pause en match à élimination directe d’une compétition majeure, et cette rencontre ne fait pas exception. Pourtant, les Bleues ont toutes les cartes en main pour enfin passer ce cap des quarts de finale. Sur une action dont elle seule à le secret, Cascarino perfore le mur allemand en décochant une frappe surpuissante à l’entrée de la surface détournée du bout des gants par Berger (56e). À son tour, Geyoro pense délivrer les Bleues en inscrivant un doublé… mais la VAR vient une nouvelle fois gâcher la fête française en indiquant un hors-jeu passif de Lakrar qui, selon l’arbitre, a empêché la portière allemande d’intervenir correctement (60e). Mais c’est bien la Mannschaft qui a l’occasion de tuer le match : pris sur le crochet de sa nouvelle coéquipière en club Jule Brand, Selma Bacha concède la faute dans sa surface et donne aux Allemandes l’occasion d’inscrire un but qui aurait déjà pu être décisif pour la victoire finale… Sauf que Pauline Peyraud-Magnin, qui a une revanche à prendre sur sa sortie lors de la séance de tirs au but deux ans auparavant face à l’Australie, sent bien le coup en partant sur sa droite et prive également Nüsken d’un doublé (68e).

Malgré leur supériorité numérique pendant 80 minutes, les protégées de Laurent Bonadei ne parviennent pas à éviter les prolongations, crispant les nerfs des supporters tricolores et des observateurs. Les Bleues poussent, à l’image du centre de Sakina Karchaoui que Janina Minge manque de propulser dans son propre but, mais Berger se montre une nouvelle fois impériale pour sortir le cuir (103e). Melvine Malard n’a pas plus de réussite sur sa frappe, en toute fin de prolongation, qui s’écrase sur la transversale (120e+3). C’est donc la fatidique séance de tirs au but qui donne l’issue de cette rencontre : face au virage des supporters français, les Allemandes sortent victorieuses avec six tirs au but transformés contre cinq côté français. Les Bleues sortent ainsi pour la neuvième fois de leur histoire en quarts de finale d’une compétition majeure, et ne réitèrent pas leur performance du dernier Euro.

L'@equipedefranceF est éliminée pour la 9e fois en 12 présences en quart de finale d'un tournoi majeur (EURO + CDM + JO), plus que toute autre nation en considérant sa compétition majeure continentale (Coupe d'Asie, Océanie, CAN, Gold Cup, EURO). Malédiction #WEURO2025 #FRAALL pic.twitter.com/2nuEuYtVDa — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) July 19, 2025

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin – Bacha, Lakrar, Mbock (Sombath, 85e), De Almeida (N’Dongala, 112e) – Karchaoui, Jean-François, Geyoro (Majri, 112e) – Diani (Baltimore, 67e), Katoto (Mateo, 77e), Cascarino (Malard, 77e). Sélectionneur : Laurent Bonadei.

Allemagne (5-4-1) : Berger – Linder (Kleinherne, 20e), Hendrich, Minge, Knaak, Kett (Cerci, 114e) – Brand (Dallman, 120e), Senss (Däbritz, 120e), Nüsken, Bühl – Hoffmann (Schüller, 98e). Sélectionneur : Christian Wück.

Les Bleues au carrefour de leur histoire