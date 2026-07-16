Quel coach pourrait être le Luis de la Fuente français ?

La finale Espagne-Argentine qui nous attend dimanche fait part d'un constat : la Roja de Luis de la Fuente est dirigée par un sélectionneur ayant gravi les échelons à l'intérieur même de sa sélection (valable aussi, dans une moindre mesure, pour Lionel Scaloni), confirmant une nouvelle tendance à laquelle l'équipe de France s'opposerait en cas d'officialisation de Zinédine Zidane. Mais au fait, qu'est-ce qu'on a en magasin en France ?

→ Bernard Diomède

Et bah franchement, c’est le plus obvious ! Un CV d’énarque au sein même des équipes de France (passé des U16 aux U19, et actuellement sélectionneur des U20 depuis 2024) à faire pâlir Luis de la Fuente. Voilà maintenant plus de dix ans que Bernard Diomède voit passer les jeunes talents français, dont bon nombre font partie de la génération émergente des Bleus (Maghnes Akliouche, Hugo Ekitike, Warren Zaïre-Emery, Eli Junior Kroupi…) et connaît une flopée de joueurs habitués à la sélection (Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté…), tout en devant fréquemment composer avec les clubs qui lui mettent des bâtons dans les roues pour libérer leurs joueurs. Si la gestion des egos en Bleu est une autre inconnue pour lui qui n’a exclusivement coaché qu’en jeunes, Diomède est sans doute aujourd’hui celui qui connaît les équipes de France après avoir vu passer tant de cracks. Bon, le seul hic par rapport à son homologue espagnol se situe au niveau du palmarès. Bah quoi ? Depuis quand le tournoi Maurice Revello et les Jeux méditerranéens ça pèse moins que deux Euros U19 et Espoirs ?

→ Sylvain Ripoll

Lui aussi en a vu passer une paire. Et comme de la Fuente, celui-ci a longtemps été en charge des Espoirs et des mêmes sélections lors des JO de Tokyo, en 2021. Et pas comme de la Fuente, ni Diomède, celui-ci n’a glané aucun titre lors de ses six années de collaboration avec la FFF, avant de retourner à sa Bretagne coacher l’En Avant Guingamp. Est-ce vraiment important, au final ? Et si on s’intéressait davantage, dans ces sélections où les joueurs tournent énormément et où les matchs restent davantage dans les mémoires pour l’éclosion de jeunes talents aspirant à jouer en A que pour les titres glanés ? En tout cas, au niveau du ratio de défaites en Espoirs, Ripoll est de l’acabit du sélectionneur espagnol, avec un pourcentage de défaites presque équivalent (14,5% pour les Bleuets, 12,5% pour la Rojita). Et puis lui aussi a une revanche – directe – à prendre : cette foutue demi-finale (encore) perdue à l’Euro 2019 contre l’Espagne de… Luis de la Fuente. But d’Oyarzabal sur penalty dans un match à sens unique (4-1).

→ Laurent Bonadéi

Tout le monde l’oublie derrière le charisme évident de celui dont il a longtemps été l’adjoint, mais Laurent Bonadéi, actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine, a déjà fait partie d’un staff pendant une Coupe du monde. Bras droit d’Hervé Renard au Mondial qatari, il a prouvé qu’il savait, à ses côtés, retourner des montagnes en battant notamment les futurs champions du monde argentins en finale dès le premier match de poule. Et avec un groupe bien loin de la qualité de nos Bleus aujourd’hui. Puis, faire la bascule de l’équipe féminine à la masculine serait d’une grande symbolique, tant au niveau sportif que social : un de la Fuente, en mieux. Mais revenons à la réalité. Dès l’année prochaine, Laurent Bonadéi sera chargé d’une autre mission tout aussi importante : ramener une première Coupe du monde avec les Bleues. Stylé.

→ Gérald Baticle

Lui et de la Fuente sont sans doute les deux qui ont le plus de similitudes. Le crâne chauve, bien évidemment, mais bien d’autres choses intéressantes : les deux ont coaché les Espoirs – Baticle est toujours en poste depuis 2024 –, ont des parcours d’expérience dans leurs fédés distinctives… et des expériences en club complètement foirées. À haut niveau, Luis de la Fuente n’a que quelques matchs sur le banc d’Alavés quand Gérald Baticle n’a jamais pu s’imposer sur les bancs de Brest puis Angers (près d’une défaite sur deux en moyenne avec les deux clubs). Ne rigolez pas trop parce que si Zizou est un peu trop tatillon sur les termes de son contrat, c’est lui qui est serait le premier sur la liste pour assurer un intérim.

→ Ludovic Batelli

À googliser, ce nom, on pourrait croire que Ludovic Batelli et de la Luis de la Fuente n’ont en commun que l’absence de cuir chevelu. Détrompez-vous ! Les deux hommes partagent aussi une même ligne dans leurs palmarès respectifs, à savoir l’Euro U19. Mais si, cet Euro remporté en 2016 par les Bleuets, dans l’ombre de l’équipe A alors douchée par le Portugal dans « son » championnat d’Europe, où l’excellent coaching du natif de Lens avait été mis en exergue par le (superbe) reportage La chaîne L’Équipe Petits frères. Le premier à sublimer Kylian Mbappé, avant même Didier Deschamps. C’est assez bête, puisqu’un de nos bons amis a flairé le bon coup avant nous. En mars dernier, Batelli a succédé à Mohamed Ouahbi (parti avec les A) à la tête de la sélection marocaine championne du monde U20.

→ Vincent Lagaf’

Sosie officiel, Vincent Lagaf’ est au football ce que le druide espagnol n’est pas du tout : un sketch.

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